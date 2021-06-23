مجاهد: قد نلعب بطولات الأندية الإفريقية الجديدة بنفس فرق الموسم الحالي

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 00:00

كتب : FilGoal

كأس دوري أبطال إفريقيا

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة شؤون اتحاد الكرة عن كيف سيتم اختيار الأندية المصرية المشاركة في بطولات إفريقيا الموسم المقبل.

وقال مجاهد عبر قناة أون تايم سبورتس: "بطولات الأندية الإفريقية تبدأ في الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر سبتمبر والأندية المصرية لا تشارك في الأدوار التمهيدية".

وأضاف "سنخاطب الاتحاد الإفريقي لتحديد الأندية المشاركة كأرقام حتى نهاية الدوري وتحديد المشاركين".

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وواصل "إذا رفض كاف هذا المقترح سنتعامل مع الأمر الواقع وندرس الموقف جيدا وقد نختار المشاركين من الموسم الماضي في بطولات الأندية الإفريقية".

وأشار "مع مخاطبة الاتحاد الإفريقي لحسم موقف الفريق الرابع المشارك مع الأهلي والزمالك وبيراميدز وستكون المفاضلة بين المقاولون رابع الدوري وطلائع الجيش ثاني الكأس، واللائحة هنا تعطي الأفضلية للجيش".

وشرح "عندما أرسلنا أسماء المشاركة في بطولة الكونفدرالية لم تكن بطولة كأس مصر انتهت، ولذلك وقع الاختيار على المقاولون رابع الدوري، لكن الاتحاد الإفريقي يفضل بطل الكأس أو وصيفه على رابع الدوري".

وعن الموسم في مصر أتم تصريحاته: "دوري الرديف قد يقام في الموسم المقبل، وسنستمر في العمل بالتغييرات الخمسة".

وشارك الموسم الجاري في دوري أبطال إفريقيا الأهلي والزمالك، وفي الكونفدرالية بيراميدز والمقاولون العرب.

الأهلي الزمالك اتحاد الكرة
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