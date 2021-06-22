هندرسون: كل مباريات ثمن النهائي صعبة

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 23:52

كتب : عبد الرحمن فوزي

التشيك - إنجلترا

أعرب جوردان هندرسون لاعب منتخب إنجلترا عن سعادته بعودته للمشاركة بعد فترة غياب وتأهل بلاده إلى ثمن نهائي بطولة يورو 2020.

وفاز منتخب إنجلترا على التشيك بهدف بدون مقابل في الجولة الثالثة من دور مجموعات يورو 2020.

وشارك هندرسون في الشوط الثاني وأحرز هدفا ولكن الحكم ألغاه لوجود حالة تسلل.

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وقال هندرسون في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس بعد المباراة: " أنا سعيدا جدا بعودتي بعد هذا الغياب الطويل، وسعيدا جدا بفوزنا بالنقاط الثلاثة وتصدر المجموعة".

وتابع " لدي انطباع إيجابي كان هدفنا التأهل للدور التالي، وقدمنا أداء جيد، خاصة على المستوي الدفاعي وحافظنا على نظافة شباكنا، كنا نود تسجيل الأهداف، ولكن علينا أن نكون راضيين بما حققناه، ونتطلع للمرحلة التالية".

وأضاف "ساكا يبذل مجهودا كبيرا في التدريبات، وقد حمل هذا الجهد معه في مباراة اليوم، لقد استحق المشاركة كأساسي وانتهز الفرصة التي سنحت له، وقدم أداء ممتاز وإيجابي جدا".

وحصل بوكايو ساكا لاعب منتخب إنجلترا على جائزة رجل المباراة والتي تقدمها اللجنة المنظمة للبطولة.

وأتم "حين تصل لدور الـ 16 تكون كل المواجهات صعبة وكل الفرق صعبة، علينا أن نركز على المباريات المقبلة ونركز على أنفسنا لنكون جاهزين، بغض النظر عن هوية الخصم لكي نحقق نتيجة إيجابية".

وتصدر منتخب إنجلترا المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بينما حصل منتخب كرواتيا على المركز الثاني برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف عن التشيك والتي تأهلت كأفضل ثالث.

وسيواجه منتخب إنجلترا صاحب المركز الثاني من المجموعة السادسة، والتي تضم كل من فرنسا، وألمانيا، والبرتغال، والمجر، وستقام المباراة على ملعب ويمبلي في إنجلترا.

يورو 2020 هيندرسون إنجلترا
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