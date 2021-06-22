مجاهد: مباراة الأهلي والترجي بدون جمهور

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة عن مصير حضور الجماهير لمباراة الأهلي والترجي.

وقال مجاهد عبر قناة أون تايم سبورتس: "الجهات الأمنية ردت على اتحاد الكرة بشأن مباراة الأهلي والترجي بأن اللقاء سيكون بدون حضور الجماهير وأبلغنا الأهلي بذلك".

وأضاف "أثناء الاجتماع مع الأمن بحضور مسؤولي اتحاد الكرة ومندوب الأهلي كان القرار هو إقامة المباراة دون حضور الجماهير".

وأتم تصريحاته "مع حضور عدد متفق عليه من مسؤولي النادي الأهلي للمباراة".

وفاز الأهلي على الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد في ملعب رادس بحضور الجمهور التونسي.

ويلعب الأهلي ضد الترجي يوم السبت المقبل في مباراة الإياب بملعب الأهلي we السلام.

وطالب الأهلي وزارة الرياضة واتحاد بحضور الجماهير مثلما حدث في مباراة الذهاب، وكان ينتظر القرار النهائي من الجهات الأمنية.