باسم مرسي: لا أستطيع الإجابة على سؤال "مفاوضات الزمالك"
الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 22:14
كتب : FilGoal
رفض باسم مرسي مهاجم مصر للمقاصة حسم مستقبله مع النادي الفيومي وهل سيستمر معه في الموسم المقبل أم لا.
باسم مرسي
النادي : مصر للمقاصة
وتأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على مصر للمقاصة بثنائية دون رد سجلها يوسف إبراهيم "أوباما" ليواجه أسوان. (طالع التفاصيل)
وقال باسم مرسي عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "أنا أقاتل في كل لقاء أخوضه مع الفريق الذي ألعب له وهذا ما تعلمته في الزمالك".
وبسؤاله عن هل هناك مفاوضات من الزمالك لعودته للقلعة البيضاء رد قائلا: "لا أريد الحديث عن هذا الأمر لأنني أركز مع المقاصة في الوقت الحالي وبعد نهاية الموسم سوف أجاوب على هذا السؤال".
وشدد "كذلك لن أستطيع الإجابة على سؤال هل سوف أستمر في المقاصة أم لا".
وأتم تصريحاته "بنهاية الموسم سوف أدرس موقفي جيدا وأتخذ قراري".
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