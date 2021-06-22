باسم مرسي: لا أستطيع الإجابة على سؤال "مفاوضات الزمالك"

رفض باسم مرسي مهاجم مصر للمقاصة حسم مستقبله مع النادي الفيومي وهل سيستمر معه في الموسم المقبل أم لا.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على مصر للمقاصة بثنائية دون رد سجلها يوسف إبراهيم "أوباما" ليواجه أسوان. (طالع التفاصيل)

وقال باسم مرسي عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "أنا أقاتل في كل لقاء أخوضه مع الفريق الذي ألعب له وهذا ما تعلمته في الزمالك".

وبسؤاله عن هل هناك مفاوضات من الزمالك لعودته للقلعة البيضاء رد قائلا: "لا أريد الحديث عن هذا الأمر لأنني أركز مع المقاصة في الوقت الحالي وبعد نهاية الموسم سوف أجاوب على هذا السؤال".

وشدد "كذلك لن أستطيع الإجابة على سؤال هل سوف أستمر في المقاصة أم لا".

وأتم تصريحاته "بنهاية الموسم سوف أدرس موقفي جيدا وأتخذ قراري".