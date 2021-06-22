بثنائية أوباما.. الزمالك يعبر المقاصة ليواجه أسوان في نصف نهائي الكأس

تأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على مصر للمقاصة بثنائية دون رد في ربع نهائي البطولة، خلال المباراة التي جمعتهما بملعب السويس الجديد.

ووصل الزمالك لنصف النهائي ليواجه أسوان الذي فاز على المصري.

ثنائية فوز الزمالك على المقاصة سجلها يوسف إبراهيم "أوباما" في الشوط الثاني من المباراة.

وصف المباراة

بدأت خطورة الزمالك مبكرا على مرمى المقاصة وأرسل أوباما عرضية وصلت إلى بنشرقي الذي سدد الكرة ومرت أعلى العارضة في الدقيقة 8.

وحصل عبد الله مجدي لاعب المقاصة على إنذار بعد تدخل قوي مع الونش.

وكاد بنشرقي أن يسجل التقدم للزمالك في الدقيقة 20 بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها لكنها اصطدمت بقدم مدافع المقاصة وذهبت إلى ركنية.

وأرسل زيزو عرضية خطيرة وقابلها سيف الجزيري برأسية قوية مرت جوار القائم.

وحصل محمد مخلوف لاعب المقاصة على إنذار بعد عرقلة حمزة المثلوثي.

وأهدر المقاصة أخطر فرصة له في المباراة بعدما انفرد أحمد عادل بالمرمى من تمريرة عبد الله مجدي، لكنه سدد أعلى عارضة جنش.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول حصل طارق حامد لاعب وسط الزمالك على بطاقة صفراء، وكذلك أحمد مودي لاعب المقاصة.

ثنائية أوباما

مع انطلاق الشوط الثاني ضغط الزمالك بقوة في محاولة لتسجيل هدف التقدم الذي جاء بالفعل بقدم يوسف أوباما في الدقيقة 56 بعد عرضية من عبد الشافي وتهميد للكرة من زيزو.

وبعد 4 دقائق فقط سجل أوباما هدفه الثاني وضاعف النتيجة للأبيض بضربة رأسية للكرة بعد عرضية متقنة من عبد الشافي.

وأجرى كارتيرون المدير الفني للزمالك تبديل مزدوج بنزول شيكابالا ومروان حمدي بدلا من أوباما وسيف الجزيري.

وكاد زيزو أن يسجل الثالث للزمالك في الدقيقة 81 بعدما سدد كرة قوية للغاية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة وذهبت خارج المرمى.

وحاول المقاصة في الدقائق الأخيرة التسجيل في مرمى الزمالك لكن محاولاته لم تكتمل أمام مرمى جنش.

ومرة أخرى كاد البديل مروان حمدي أن يسجل الهدف الثالث للأبيض بعدما سدد كرة قوية أبعدها محمود حمدي حارس المقاصة إلى ركنية.

وفي الوقت بدل الضائع كاد عماد فتحي أن يسجل للمقاصة بعدما تلقى تمريرة من باسم مرسي جعلته في مواجهة جنش ليسدد الكرة مباشرة ويتصدى لها حارس الأبيض ويبعدها لركنية.

لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بثنائية دون رد.