كارتيرون: الحديث عن صفقات الزمالك الجديدة يضحكني

يرى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن كل ما يقال عن الصفقات الجديدة للنادي الأبيض ليس إلا شائعات.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على مصر للمقاصة بثنائية دون رد سجلها يوسف إبراهيم "أوباما" ليواجه أسوان. (طالع التفاصيل)

وقال كارتيرون عبر قناة أون تايم سبورتس: "نعمل مع الفريق منذ 3 شهور وظهرت نتيجة العمل في الفترة الماضية على أداء الزمالك أمام المقاصة".

وأضاف "لا يوجد مباريات دون أخطاء وكان من الممكن أن نتلقى هدفا في الشوط الأول وآخر في الشوط الثاني، ولكن بشكل العام الأداء جيد وأنا سعيد بالفوز والتأهل لنصف نهائي الكأس".

وأكمل "حسين لبيب رئيس لجنة إدارة الزمالك عندما يوعد لا يخلف وعده وهذا يمنح الجهاز الفني واللاعبين الثقة والاطمئنان".

وواصل "سعيد بتجديد الونش وهو من أفضل المدافعين في مصر وإفريقيا ورغم العروض الذي تلقاها من الخليج لكنه قرر البقاء وهذا يفيد الفريق ويحمس اللاعبين للتجديد".

وعن الصفقات الجديدة قال: "لم يكن يعلم أحد بتجديد تعاقد الونش والأمور انتهت في سرية تامة وكل ما يقال عن تعاقد الزمالك مع بعض اللاعبين يجعلني أضحك كثيرا".

وأشار "الإعلان عن الصفقات الجديدة سيكون في الوقت المناسب وتجديد تعاقد الونش يؤكد أن النادي يسير في ناحية الاستقرار".

وشدد "ليس بالضرورة التعاقد مع الكثير من اللاعبين في كل فترة انتقالات ولكن المهم أن تضم لاعب يضيف لفريقك وأن تحافظ على نجومك".

وأتم تصريحاته "أنا أحب الزمالك ولذلك قررت العودة له وسعيد معه".