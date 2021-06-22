مانشستر يونايتد يعلن جدول تحضير الموسم الجديد

أعلن نادي مانشستر يونايتد جدول المباريات الودية استعداد لموسم 2021/2022.

وأشار النادي في بيان رسمي أن الفريق سيخوض أربع مباريات ودية، استعدادا لبداية الموسم.

وأعلن النادي أن الفترة الاستعدادية ستكون داخل إنجلترا بالكامل بسبب قوانين السفر الخاصة بفيروس كورونا.

وسيواجه الفريق في مباراته الأولى نجمه السابق، واين روني مدرب ديربي كاونتي، يوم 18 يوليو على ملعب برايد بارك.

وفي المباراة الثانية سيلتقي مع كوينز بارك رينجرز يوم 24 يوليو على ملعب كيان برنس فونداشين.

وفي ثالث المواجهات سيلتقي الفريق مع برينتفورد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز يوم 28 يوليو، على ملعب أولد ترافورد.

وسيختتم النادي استعداداته للموسم الجديد أمام إيفرتون على أولد ترافورد يوم 7 أغسطس، قبل أن يبدأ أولى مباريات الموسم الجديد أمام ليدز يونايتد يوم 14 أغسطس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار النادي في بيانه أن المباريات على ملعب أولد ترافرود ستقام بحضور الجماهير، دون الإعلان عن الأعداد النهائية والتي ستقررها الحكومة البريطانية.

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما وصل لنهائي الدوري الأوروبي، والذي خسره أمام فياريال بركلات الترجيح، بعدما انتهت المباراة بالتعادل لهدف لكل فريق.