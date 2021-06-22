مران الأهلي – مشاركة هاني وتأهيل لـ بيكهام استعدادا للقاء الترجي

شارك محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي في جزء من مران الفريق الأحمر الذي أقيم اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء الترجي السبت المقبل.

ويستضيف الأهلي منافسه الترجي في ملعب الأهلي WE السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز عليه ذهابا بهدف دون رد.

وشارك هاني في جزء من المران عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية والتي أبعدته عن المباريات الأخيرة.

وخضع هاني لفحص طبي قبل انطلاق المران تأكد من خلاله الجهاز الطبي من قدرته على المشاركة.

فيما خاض أحمد رمضان "بيكهام" تدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم ونفذ بعض التدريبات للتخلص من الإصابة التي يشكو منها بآلام في العضلة الضامة.

واجتمع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع أحمد أبو عبلة طبيب الفريق على هامش المران واطمأن منه على حالة جميع المصابين خاصة محمود متولي ومحمد هاني.

وسيدخل الأهلي في معسكر مغلق ليومين استعدادا للمباراة.