تقرير مغربي: البنزرتي تعاقد مع وكيل مصري ليفاوض الزمالك وبيراميدز

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 15:29

كتب : FilGoal

فوزي البنزرتي

قرر فوزي البنزرتي المدير الفني لـ الوداد المغربي الرحيل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم، ووّكل وكيلا مصريا للتفاوض مع الزمالك وبيراميدز.

ووفقا لموقع "le 360 sport" المغربي فأن "البنزرتي حسم قراره بالرحيل خلال الصيف الجاري بعد الهزيمة المفاجئة أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وكان الوداد قد خسر أمام ضيفه على ملعب مركب محمد الخامس قبل لقاء الإياب السبت المقبل في جنوب إفريقيا.

أخبار متعلقة
البنزرتي: الترجي أفضل من الأهلي حاليا.. أفضل مواجهته لـ الوداد في النهائي خبر في الجول - الزمالك يفكر في التعاقد مع سكولاري أو البنزرتي رسميا – البنزرتي مديرا فنيا لمنتخب ليبيا.. وظهوره الأول ضد تونس ساسي يتحدث عن خسارة تونس لنصف نهائي كأس إفريقيا.. وأزمته مع البنزرتي قبل مواجهته

وأضاف التقرير "لم ينتظر البنزرتي البالغ 71 عاما لنهاية تعاقده، ووقع توكيلا رسميا لوكيل مصري للتفاوض نيابة عنه مع فريقين جديدين وهما الزمالك وبيراميدز".

ويحتل الوداد صدارة الدوري المغربي برصيد 48 نقطة من 22 مباراة متفوقا على الرجاء حامل اللقب بفارق 3 نقاط.

وتأهل الوداد لنصف نهائي كأس العرش وسيواجه المغرب التطواني.

ويستعد الوداد لمواجهة نهضة بركان في الجولة 23 من الدوري المغربي ومن ثم سيسافر الفريق يوم الأربعاء لمواجهة كايرز تشيفز في دوري الأبطال.

فوزي البنزرتي الوداد المغربي الزمالك بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
النجوم لـ في الجول: اتفقنا مع الأهلي مبدئيا على ضمه لـ كريم فؤاد.. هذا موعد إتمام التعاقد 19 دقيقة | ميركاتو
البنك الأهلي يعلن عودة قاعود للتدريبات واستمرار إيقافه عن المباريات 54 دقيقة | الدوري المصري
بوسكيتس ردا على فان دير فارت: قد أقلل من شأنه.. لكن لن أفعل ذلك ساعة | يورو 2020
إنجلترا توافق على حضور أكثر من 60 ألف مشجع لنهائي ونصف نهائي اليورو ساعة | يورو 2020
تقرير مغربي: البنزرتي تعاقد مع وكيل مصري ليفاوض الزمالك وبيراميدز ساعة | دوري أبطال إفريقيا
يويفا يرفض طلب بلدية ميونيخ بشأن تأييد المثليين في لقاء ألمانيا والمجر 2 ساعة | يورو 2020
فان دير فارت: أريد مواجهة إسبانيا التي لا تمتلك شيئا.. وكوكي: أعرفك من هدف إنيستا 2 ساعة | يورو 2020
جيرو مدافعا عن نفسه: الجد لم يمت بعد 2 ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم
قد ينال إعجابك