تقرير مغربي: البنزرتي تعاقد مع وكيل مصري ليفاوض الزمالك وبيراميدز

قرر فوزي البنزرتي المدير الفني لـ الوداد المغربي الرحيل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم، ووّكل وكيلا مصريا للتفاوض مع الزمالك وبيراميدز.

ووفقا لموقع "le 360 sport" المغربي فأن "البنزرتي حسم قراره بالرحيل خلال الصيف الجاري بعد الهزيمة المفاجئة أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وكان الوداد قد خسر أمام ضيفه على ملعب مركب محمد الخامس قبل لقاء الإياب السبت المقبل في جنوب إفريقيا.

وأضاف التقرير "لم ينتظر البنزرتي البالغ 71 عاما لنهاية تعاقده، ووقع توكيلا رسميا لوكيل مصري للتفاوض نيابة عنه مع فريقين جديدين وهما الزمالك وبيراميدز".

ويحتل الوداد صدارة الدوري المغربي برصيد 48 نقطة من 22 مباراة متفوقا على الرجاء حامل اللقب بفارق 3 نقاط.

وتأهل الوداد لنصف نهائي كأس العرش وسيواجه المغرب التطواني.

ويستعد الوداد لمواجهة نهضة بركان في الجولة 23 من الدوري المغربي ومن ثم سيسافر الفريق يوم الأربعاء لمواجهة كايرز تشيفز في دوري الأبطال.