خبر في الجول - مجلس الوزراء يحسم خلال ساعات مصير حضور الجمهور للقاء الأهلي

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 13:51

كتب : أحمد الخولي

احتفال لاعبو الأهلي بهدف محمد شريف في مرمى الترجي

علم FilGoal.com أن مجلس الوزراء المصري سيحسم قراره خلال ساعات بشأن السماح بحضور جمهور لمباراة الأهلي ضد الترجي التونسي يوم السبت في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيناقش المجلس الأمر وفقا لآليات التعامل مع تفشي فيروس كورونا، مع أولوية تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة المشجعين.

وفي حال موافقة المجلس على حضور الجمهور سيكون العدد المسموح به خمسة آلاف مشجع فقط.

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وذلك مع تطبيق قواعد احترازية صارمة قبل دخول الملعب.

ويستضيف الأهلي فريق الترجي على ملعب الأهلي we السلام في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن وزارة الرياضة تتجه للموافقة على حضور الجمهور للمباراة.

وذلك بعدما طلب الأهلي حضور 20 ألفا بينما وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على السماح بدخول 10 ألاف مشجع بشرط موافقة السلطات المصرية.

وطلب الأهلي حضور جمهوره أسوة بما حدث في تونس بعدما حضر جمهور لقاء الذهاب في ملعب حمادي العقربي، والذي شهد شغبا جماهيريا وتأجلت انطلاقته ساعة كاملة.

وحسم الأهلي لقاء الذهاب بهدف محمد شريف ليحقق أسبقية طيبة على حساب الترجي.

ويسعى المارد الأحمر لبلوغ نهائي البطولة للعام الثاني تواليا بعدما توج باللقب في نوفمبر الماضي على حساب الزمالك.

والأهلي هو أكثر من توج بدوري الأبطال عبر التاريخ برصيد 9 ألقاب.

وفي حال عبوره للنهائي سيواجه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي أو الوداد المغربي.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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