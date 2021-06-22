مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: سنرسل طلبا لمد فترة إرسال المشاركين قاريا

كشف مصدر من اتحاد الكرة موقف إرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية موسم 2021-2022.

وكان مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد صرّح لـ FilGoal.com أن نظيره المصري لم يرسل خطابا يطلب فيه مد الفترة إلى 30 يوليو بدلا من 30 يونيو لإرسال أسماء الأندية المشاركة قاريا. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "لم نخاطب كاف حتى الآن بشأن مد فترة إرسال قائمة الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل".

وأضاف "القرار الأقرب هو إرسال الطلب خلال ساعات أو أيام لمد الفترة حتى 30 يوليو".

وأوضح "حتى عندما يتم مد الفترة لـ 30 يوليو ستكون طريقة اختيار المشاركين غير واضحة لأن الدوري سيتبقى فيه عدة جولات على نهايته".

وأتم "نأمل أن تكون الأمور واضحة في جدول الترتيب قبل 30 يوليو لإرسال القائمة النهائية للأندية".

ومن المفترض مع نهاية شهر يوليو أن يخوض الأهلي وبيراميدز مؤجلاتهما كما سيصل الدوري للجولة 28، أي تتبقى 6 جولات على نهاية الموسم.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "الاتحاد الإفريقي مد فترة إرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات القارية من 30 يونيو حتى 30 يوليو".

وأضاف "لابد أن يكون مد المهلة بطلب من الاتحادات المحلية. 3 دول فقط تقدمت بالطلب وهي ليبيا والجزائر والمغرب".

وأوضح "إذا لم تتقدم مصر قبل 30 يونيو بالطلب سيكون عليها إرسال قائمة بأسماء الأندية المشاركة قاريا قبل انتهاء الشهر الجاري".

وهو ما يعني إذا لم يتقدم الاتحاد المصري بالطلب، سيتعين عليه إرسال قائمة الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لموسم 2021-2022 قبل نهاية الشهر الجاري، أي أنه أمام الاتحاد أسبوع واحد لطلب مد الفترة أو إرسال القائمة.