كما انفرد في الجول – كاف يعلن مواعيد الموسم الجديد من دوري الأبطال والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد الموسم الجديد من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وكما انفرد FilGoal.com، يبدأ الموسم الجديد يوم 10 سبتمبر المقبل وتبدأ مرحلة المجموعات في فبراير 2022. ( اقرأ التفاصيل )

وجاء جدول مسابقات كاف للأندية على النحو التالي:

- الدور التمهيدي الأول (ذهاب / إياب) 10-12 سبتمبر / 17-19 سبتمبر 2021

- الدور التمهيدي الثاني (ذهاب / إياب) 15-17 أكتوبر / 22-24 أكتوبر 2021

- كأس الكونفيدرالية ، الدور التمهيدي الثاني الاضافي (ذهاب / إياب) 26-28 نوفمبر ، 3-5 ديسمبر 2021

- مرحلة المجموعات الجولة الأولى : 11-13 فبراير 2022

- مرحلة المجموعات الجولة الثانية : 18-20 فبراير 2022

- مرحلة المجموعات الجولة الثالثة : 25-27 فبراير 2022

- مرحلة المجموعات الجولة الرابعة : 11-13 مارس 2022

- مرحلة المجموعات الجولة الخامسة :18-20 مارس 2022

- مرحلة المجموعات الجولة السادسة : 1-3 أبريل 2022

- ربع النهائي (ذهاب / إياب) 15-17 أبريل 2022 / 22-24 أبريل 2022

- نصف النهائي (ذهاب / إياب) 6-8 مايو 2022 / 13-15 مايو 2022

- النهائي: سيتم تحديده لاحقاً في الفترة من 22 إلى 29 مايو 2022

ومدد كاف العمل بقاعدة التبديلات الخمسة في الموسم المقبل، وسيسمح لكل ناد بتسجيل 40 لاعبا بدلا من 30 لاعبا كالمعتاد.

وسيسمح بتواجد تسعة بدلاء على مقاعد البدلاء بدلا من سبعة كالمعتاد.

كما تم تمديد تسجيل اللاعبين حتى 15 أغسطس 2021.

وتشارك الدول الـ12 الأولى في تصنيف كاف بفريقين في دوري الأبطال وفريقين في كأس الكونفيدرالية.

وهي مصر، الجزائر، أنجولا، الكونجو الديمقراطية، غينيا، المغرب، نيجيريا، جنوب إفريقيا، السودان، تنزانيا، تونس وزامبيا.

ويشارك من مصر بطل الدوري وصاحب المركز الثاني في دوري أبطال إفريقيا، وصاحب المركز الثالث وبطل كأس مصر في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان مصدر من كاف قال لـ FilGoal.com: "الاتحاد الإفريقي مد فترة إرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات القارية من 30 يونيو حتى 30 يوليو".

وأضاف "لابد أن يكون مد المهلة بطلب من الاتحادات المحلية. 3 دول فقط تقدمت بالطلب وهي ليبيا والجزائر والمغرب". ( اقرأ التصريحات كاملة )

يذكر أن الأهلي يمثل مصر في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ووضع قدما في النهائي بالفوز على الترجي في تونس بهدف دون رد.

فيما يمثل بيراميدز مصر في نصف نهائي كأس الكونفدرالية، وتعادل مع الرجاء المغربي سلبيا في مصر.

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