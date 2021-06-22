سكالوني: لا يمكنني عدم الاعتماد على ميسي رغم شعوره بالإرهاق الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 11:45 كتب : FilGoal ليونيل ميسي - الأرجنتين كوبا أمريكا الأرجنتين ميسي نرشح لكم أخر الأخبار كما انفرد في الجول – كاف يعلن مواعيد الموسم الجديد من دوري الأبطال والكونفدرالية دقيقة | إفريقيا تقرير: يونايتد اقترب من ضم مدافع إسبانيا 15 دقيقة | ميركاتو البدري: أتمنى حضور الجمهور لبداية مصر في تصفيات المونديال 34 دقيقة | مصر اسكواش - انطلاق منافسات السلسلة الختامية برعاية وادي دجلة 36 دقيقة | رياضات أخرى رئيس الليجا: برشلونة وحده حقق نصف خسائر الموسم 59 دقيقة | الدوري الإسباني كورينثيانز يُغرم لاعبه بسبب لون الحذاء ساعة | أمريكا تراوري: العودة لـ برشلونة؟ سأتناقش مع وكلائي ساعة | ميركاتو سكالوني: لا يمكنني عدم الاعتماد على ميسي رغم شعوره بالإرهاق ساعة | أمريكا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. التشكيل المتوقع لـ الزمالك - مفاضلة بين شيكابالا وأوباما.. والجزيري يقود الهجوم أمام المقاصة تقرير تونسي: جماهير الترجي تقتحم المران ومحاولة الاعتداء على الهوني مصدر من كاف لـ في الجول: مصر لم تطلب مد فترة إرسال أسماء المشاركين في بطولات إفريقيا عضو إدارة المصري: تقارير الاستغناء عن علي ماهر مضحكة.. قد يكون بيراميدز يريده تايمز: سيتي يعرض جيسوس للظفر بـ كين الأكثر مشاهدة 1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم أمس اليوم غدا يورو 2020 0 فنلندا 2 بلجيكا انتهت يورو 2020 0 أوكرانيا 1 النمسا انتهت يورو 2020 0 مقدونيا الشمالية 3 هولندا انتهت يورو 2020 1 روسيا 4 الدنمارك انتهت كأس العرب 2021 3 الأردن 0 جنوب السودان انتهت يورو 2020 - التشيك - إنجلترا لم تبدأ 21:00 يورو 2020 - كرواتيا - اسكتلندا لم تبدأ 21:00 كأس مصر - الزمالك - مصر للمقاصة لم تبدأ 19:00 البطولة المغربية الإحترافية إنوي القسم الأول - نهضة بركان - الوداد الرياضي لم تبدأ 20:30 كأس العرب 2021 - موريتانيا - اليمن لم تبدأ 19:00 يورو 2020 - البرتغال - فرنسا لم تبدأ 21:00 يورو 2020 - سلوفاكيا - إسبانيا لم تبدأ 18:00 يورو 2020 - ألمانيا - المجر لم تبدأ 21:00 يورو 2020 - السويد - بولندا لم تبدأ 18:00 الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس - مولودية الجزائر - نادي بارادو لم تبدأ 18:45 قد ينال إعجابك