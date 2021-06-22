تقرير تونسي: جماهير الترجي تقتحم المران ومحاولة الاعتداء على الهوني

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 10:27

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي

اقتحم عدد من جماهير الترجي التونسي حصة الفريق التدريبية وأوقفوها وسط غياب لمسؤولي الفريق، أمس الإثنين، بعد الخسارة من الأهلي.

وخسر الترجي بنتيجة 1-0 في ملعب رادس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووفقا لصحيفة "الصباح" التونسية فأن "جماهير الترجي صبت جام غضبها على اللاعبين والجهاز الفني وحملتهم مسؤولية الهزيمة والأداء المتواضع ضد الأهلي".

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وأضاف التقرير "حاول بعضهم الاعتداء على الليبي حمدو الهوني وتدخل أنيس البدري لحمايته".

وأفاد التقرير أن الثنائي محمد أمين بن حميدة ومحمد أمين المسكيني أصيب ببعض الخدوش نتيجة المناوشات.

وأتم التقرير "أن الحادثة أثارت الرعب في نفوس اللاعبين خاصة الأجانب لأنهم لم يتعودوا على مثل هذه المشاهد والتي حدثت في غياب غير مبرر لمسؤولي الفريق".

ويلتقي الأهلي والترجي مجددا يوم السبت المقبل في مباراة الإياب.

ويحتاج الترجي لتحقيق الفوز بفارق هدفين من أجل خطف بطاقة التأهل.

بينما يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل للوصول للمباراة النهائية.

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