منتخب إنجلترا يعزل بن تشيلويل وماونت بعد مخالطتهما لـ بيلي جيلمور

الإثنين، 21 يونيو 2021 - 19:15

كتب : FilGoal

ماوسن ماونت ورييس جيمس

أعلن منتخب إنجلترا اليوم الإثنين رسميا عزل لاعبيه بن تشيلويل وماسون ماونت بعيدا عن باقي أعضاء الفريق عقب مخالطتها لبيلي جيلمور لاعب منتخب اسكتلندا.

وكان منتخب اسكتلندا أعلن في وقت سابق من اليوم إصابة بيلي جيلمرو بفيروس كورونا وعزله لـ10 أيام وبالتالي تأكد غيابه عن مواجهة الغد ضد كرواتيا.

وأوضح بيان المنتخب الإنجليزي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تم عزل تشيلويل وماونت احترازيا بعدما خالطا زميلهما في تشيلسي جيلمور عقب لقاء المنتخبين قبل عدة أيام.

أخبار متعلقة
كروس يكشف تفاصيل حديثه مع رونالدو بعد لقاء ألمانيا والبرتغال دوناروما يكمل الكشف الطبي قبل الانتقال رسميا لـ سان جيرمان شالهان أوجلو يتحدث عن انتقاله إلى إنتر

وأشار البيان إلى أن جميع أعضاء المنتخب أجروا اختبارات إضافية اليوم للكشف عن كورونا وجاءت عينة الجميع سلبية وذلك بعد سلبية العينات التقليدية التي تقام من قبل الاتحاد الأوروبي قبل المباريات.

وأتم البيان موضحا أن المنتخب الإنجليزي يواصل اتباع بروتوكولات التعامل مع فيروس كورونا بالتعاون مع السلطات الصحية.

ويستعد منتخب إنجلترا لملاقاة التشيك غدا الثلاثاء في ثالث جولات يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ماسون ماونت بن تشيلويل بيلي جيلمور إنجلترا يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
جراحة لـ صلاح باشا لاعب منتخب الشباب بعد إصابته أمام النيجر 38 دقيقة | منتخب مصر
منتخب إنجلترا يعزل بن تشيلويل وماونت بعد مخالطتهما لـ بيلي جيلمور 40 دقيقة | يورو 2020
الرجاء ينفي جميع شائعات انتقال لاعبيه خلال تواجده في مصر 57 دقيقة | إفريقيا
كروس يكشف تفاصيل حديثه مع رونالدو بعد لقاء ألمانيا والبرتغال ساعة | يورو 2020
مصدر مقرب من زيزو لـ في الجول: رتوش بسيطة تفصله عن التجديد لـ الزمالك ساعة | الدوري المصري
انتهت يورو 2020 - مقدونيا (0)-(3) هولندا 2 ساعة | يورو 2020
انتهت يورو 2020 – أوكرانيا (0) - (1) النمسا.. رفاق ألابا إلى دور الـ16 2 ساعة | يورو 2020
دوناروما يكمل الكشف الطبي قبل الانتقال رسميا لـ سان جيرمان 2 ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم
قد ينال إعجابك