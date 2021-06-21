منتخب إنجلترا يعزل بن تشيلويل وماونت بعد مخالطتهما لـ بيلي جيلمور

أعلن منتخب إنجلترا اليوم الإثنين رسميا عزل لاعبيه بن تشيلويل وماسون ماونت بعيدا عن باقي أعضاء الفريق عقب مخالطتها لبيلي جيلمور لاعب منتخب اسكتلندا.

وكان منتخب اسكتلندا أعلن في وقت سابق من اليوم إصابة بيلي جيلمرو بفيروس كورونا وعزله لـ10 أيام وبالتالي تأكد غيابه عن مواجهة الغد ضد كرواتيا.

وأوضح بيان المنتخب الإنجليزي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تم عزل تشيلويل وماونت احترازيا بعدما خالطا زميلهما في تشيلسي جيلمور عقب لقاء المنتخبين قبل عدة أيام.

وأشار البيان إلى أن جميع أعضاء المنتخب أجروا اختبارات إضافية اليوم للكشف عن كورونا وجاءت عينة الجميع سلبية وذلك بعد سلبية العينات التقليدية التي تقام من قبل الاتحاد الأوروبي قبل المباريات.

وأتم البيان موضحا أن المنتخب الإنجليزي يواصل اتباع بروتوكولات التعامل مع فيروس كورونا بالتعاون مع السلطات الصحية.

ويستعد منتخب إنجلترا لملاقاة التشيك غدا الثلاثاء في ثالث جولات يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.