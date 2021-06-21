الرجاء ينفي جميع شائعات انتقال لاعبيه خلال تواجده في مصر

الإثنين، 21 يونيو 2021 - 18:57

كتب : FilGoal

بن مالانجو - سفيان رحيمي - الرجاء

أصدر نادي الرجاء المغربي بيانا رسميا اليوم الإثنين نفى فيه جملة وتفصيلا كل الأنباء التي تزعم عقد جلسات لانتقال لاعبيه خلال تواجده في مصر.

وتواجد الرجاء في مصر لملاقاة بيراميدز في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية وتعادلا سلبيا بدون أهداف.

وأصدر الرجاء بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال خلاله: "ينفي نادي الرجاء الرياضي كل الإشاعات التي صاحبت الرحلة الأخيرة للنادي إلى القاهرة والتي تزعم إقامة مفاوضات بشأن انتقال لاعب أو أكثر من لاعبي الفريق الأول بحضور أعضاء المكتب المديري حسب بعض الروايات وبحضور اللاعبين حسب روايات أخرى".

أخبار متعلقة
سفيان رحيمي ينفي اقترابه من الانتقال لـ الأهلي مصدر مقرب من زيزو لـ في الجول: رتوش بسيطة تفصله عن التجديد لـ الزمالك خماسي الأهلي يقود تشكيل ذهاب نصف نهائي الأبطال

وأتم البيان "ويؤكد نادي الرجاء الرياضي تركيزه الكامل حاليا على الاستحقاقات الهامة للفريق والمنافسة بتظافر جهود جميع مكونات النادي".

وكانت بعض التقارير المغربية ذكرت في وقت سابق أن رئيس الرجاء سيتواجد في مصر للتفاض مع الأهلي على انتقال لاعب الفريق سفيان رحيمي.

كذلك نفى رحيمي نفسه صباح اليوم ما أثير حول حديثه بالانتقال إلى الأهلي.

وقال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تعليقا على الأنباء: "أنفي نفيا قاطعا كل ما نسب إلى عقب لقاء بيراميدز، وأوكد أنني لم أتحدث مع أي صحفي بعد المباراة".

وأضاف "كما أغتنم الفرصة لتكذيب كل ما أشيع في الأسابيع الماضية حول مستقبلي".

وشدد "أنا لاعب بصفوف الرجاء وأحترم وأقدر القميص الذي أرتديه".

وأتم "كل تركيزي منصب على المباريات المقبلة".

الرجاء سفيان رحيمي الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
جراحة لـ صلاح باشا لاعب منتخب الشباب بعد إصابته أمام النيجر 39 دقيقة | منتخب مصر
منتخب إنجلترا يعزل بن تشيلويل وماونت بعد مخالطتهما لـ بيلي جيلمور 41 دقيقة | يورو 2020
الرجاء ينفي جميع شائعات انتقال لاعبيه خلال تواجده في مصر 59 دقيقة | إفريقيا
كروس يكشف تفاصيل حديثه مع رونالدو بعد لقاء ألمانيا والبرتغال ساعة | يورو 2020
مصدر مقرب من زيزو لـ في الجول: رتوش بسيطة تفصله عن التجديد لـ الزمالك ساعة | الدوري المصري
انتهت يورو 2020 - مقدونيا (0)-(3) هولندا 2 ساعة | يورو 2020
انتهت يورو 2020 – أوكرانيا (0) - (1) النمسا.. رفاق ألابا إلى دور الـ16 2 ساعة | يورو 2020
دوناروما يكمل الكشف الطبي قبل الانتقال رسميا لـ سان جيرمان 2 ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم
قد ينال إعجابك