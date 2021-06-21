الرجاء ينفي جميع شائعات انتقال لاعبيه خلال تواجده في مصر

أصدر نادي الرجاء المغربي بيانا رسميا اليوم الإثنين نفى فيه جملة وتفصيلا كل الأنباء التي تزعم عقد جلسات لانتقال لاعبيه خلال تواجده في مصر.

وتواجد الرجاء في مصر لملاقاة بيراميدز في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية وتعادلا سلبيا بدون أهداف.

وأصدر الرجاء بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال خلاله: "ينفي نادي الرجاء الرياضي كل الإشاعات التي صاحبت الرحلة الأخيرة للنادي إلى القاهرة والتي تزعم إقامة مفاوضات بشأن انتقال لاعب أو أكثر من لاعبي الفريق الأول بحضور أعضاء المكتب المديري حسب بعض الروايات وبحضور اللاعبين حسب روايات أخرى".

وأتم البيان "ويؤكد نادي الرجاء الرياضي تركيزه الكامل حاليا على الاستحقاقات الهامة للفريق والمنافسة بتظافر جهود جميع مكونات النادي".

🟢نادي الرجاء الرياضي ينفي جميع الشائعات التي صاحبت الرحلة الأخيرة للنادي إلى القاهرة🇪🇬 pic.twitter.com/sD2gQkzzaU — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) June 21, 2021

وكانت بعض التقارير المغربية ذكرت في وقت سابق أن رئيس الرجاء سيتواجد في مصر للتفاض مع الأهلي على انتقال لاعب الفريق سفيان رحيمي.

كذلك نفى رحيمي نفسه صباح اليوم ما أثير حول حديثه بالانتقال إلى الأهلي.

وقال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تعليقا على الأنباء: "أنفي نفيا قاطعا كل ما نسب إلى عقب لقاء بيراميدز، وأوكد أنني لم أتحدث مع أي صحفي بعد المباراة".

وأضاف "كما أغتنم الفرصة لتكذيب كل ما أشيع في الأسابيع الماضية حول مستقبلي".

وشدد "أنا لاعب بصفوف الرجاء وأحترم وأقدر القميص الذي أرتديه".

وأتم "كل تركيزي منصب على المباريات المقبلة".