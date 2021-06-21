خماسي الأهلي يقود تشكيل ذهاب نصف نهائي الأبطال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) التشكيل المثالي لمباراتي الذهاب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وتفوق الأهلي وكايزر تشيفز بهدف على مضيفيهما الترجي والوداد على الترتيب يوم السبت.

ويستضيفان الإياب يوم السبت المقبل.

وشهد التشكيل 5 لاعبين من الأهلي، مقابل 4 من كايزر تشيفز ولاعب من الترجي ومثله من الوداد.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: بروس بفوما (كايزر تشيفز)

الدفاع: إلياس شتي (الترجي) - بدر بانون (الأهلي) - إريك ماتوهو (كايزر تشيفز) - أكرم توفيق (الأهلي)

وسط الملعب: جابولو بلوم (كايزر تشيفز) - حمدي فتحي (الأهلي) - أليو ديانج (الأهلي) - وليد الكرتي (الوداد)

الهجوم: محمد شريف (الأهلي) - سمير نوركوفيتش (كايزر تشيفز)