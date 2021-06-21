خماسي الأهلي يقود تشكيل ذهاب نصف نهائي الأبطال

الإثنين، 21 يونيو 2021 - 14:58

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الأهلي بهدف محمد شريف في مرمى الترجي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) التشكيل المثالي لمباراتي الذهاب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وتفوق الأهلي وكايزر تشيفز بهدف على مضيفيهما الترجي والوداد على الترتيب يوم السبت.

ويستضيفان الإياب يوم السبت المقبل.

أخبار متعلقة
مصدر من كاف يوضح لـ في الجول مواعيد الموسم الجديد من دوري الأبطال والكونفدرالية المدير المالي لـ الزمالك: قيل إن ساسي سيرجع مصر خلال يومين الإتربي: مُعلن يتحمل جزءا من راتب الونش.. ووصلتنا تحويلات من الخليج وإيطاليا شكوك حول مشاركة مولر وجوندوجان في مواجهة المجر

وشهد التشكيل 5 لاعبين من الأهلي، مقابل 4 من كايزر تشيفز ولاعب من الترجي ومثله من الوداد.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: بروس بفوما (كايزر تشيفز)

الدفاع: إلياس شتي (الترجي) - بدر بانون (الأهلي) - إريك ماتوهو (كايزر تشيفز) - أكرم توفيق (الأهلي)

وسط الملعب: جابولو بلوم (كايزر تشيفز) - حمدي فتحي (الأهلي) - أليو ديانج (الأهلي) - وليد الكرتي (الوداد)

الهجوم: محمد شريف (الأهلي) - سمير نوركوفيتش (كايزر تشيفز)

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
استراحة يورو 2020 - روسيا (0)-(1) الدنمارك ساعة | يورو 2020
بدون VAR.. أحمد الغندور حكما لـ الزمالك والمقاصة ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – الزمالك يبدأ مفاوضات تجديد تعاقد أبو جبل ساعة | الدوري المصري
تشكيل يورو 2020 - دي بروين وهازارد أساسيان أمام فنلندا ساعة | يورو 2020
كومان: ديمبيلي سيئ الحظ.. ويجب أن نتطور في الموسم المقبل ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل يورو 2020 - روسيا بالقوة الضاربة والدنمارك تتسلح بأصدقاء إريكسن ساعة | يورو 2020
تأهل تاريخي 2 ساعة | يورو 2020
ماجد وياسين 2 ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم
قد ينال إعجابك