مصدر من كاف يوضح لـ في الجول مواعيد الموسم الجديد من دوري الأبطال والكونفدرالية

ينوي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة قرعة الموسم الجديد من بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية في شهر أغسطس المقبل، بحسب ما صرح به مصدر مسؤول داخل كاف.

وقال مصدر من داخل كاف لـFilGoal.com: "البطولات ستنطلق مبكرا في الموسم المقبل والجدول سيكون مزدحما لأننا نريد إنهاء البطولات في المواعيد الطبيعية لها خاصة وأنها تتزامن مع كأس أمم إفريقيا وتصفيات كأس العالم".

وأوضح "نهدف الآن لإقامة القرعة في أغسطس المقبل بعدما قمنا بمنح الدول فرصة حتى 30 يوليو لإرسال الأندية التي تمثلها في البطولات، ولن يكون هناك أي استثناءات بعد ذلك لأننا نريد أن يكون الشكل التنظيمي للبطولات على أكمل وجه وهو ما أوصى به الرئيس باتريس موتسيبي".

وأضاف "مباريات الذهاب في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ستلعب في الفترة بين 10-12 سبتمبر ومباريات العودة في الفترة بين 17-19 سبتمبر".

ثم تابع "مباريات ذهاب الدور الأول ستكون في الفترة بين 15-17 أكتوبر والإياب في الفترة بين 22-24 أكتوبر، على أن تقام مباريات الدور الأول المكرر من الكونفدرالية في الفترة بين 25-26 نوفمبر كمباريات الذهاب والفترة بين 3-5 ديسمبر كمباريات الإياب".

وواصل "تبدأ مباريات دور المجموعات في فبراير المقبل فور الانتهاء من كأس الأمم الإفريقية وستلعب 3 جولات من المجموعات خلال هذا الشهر، حيث ستقام الجولة الأولى في الفترة بين 11-13 فبراير والجولة الثانية في الفترة بين 18-20 والثالثة في الفترة بين 25-27 من نفس الشهر، وستقام الجولة الرابعة في الفترة بين 11-13 مارس والخامسة في الفترة بين 18-20 مارس".

وأتم "نهدف حاليا لتوزيع باقي مواعيد البطولة، حيث من المتوقع أن تقام الجولة السادسة في الاسبوع الأول من أبريل على أن يبدأ دور ربع النهائي في نفس الشهر، وسيقام نصف النهائي في مايو المقبل فيما تختتم البطولات بإقامة النهائي في يونيو المقبل كأحد أقصى".

يذكر أن الأهلي يمثل مصر في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ووضع قدما في النهائي بالفوز على الترجي في تونس بهدف دون رد.

فيما يمثل بيراميدز مصر في نصف نهائي كأس الكونفدرالية، وتعادل مع الرجاء المغربي سلبيا في مصر.

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