لاسارتي يتحدث عن خرق لاعبيه للفقاعة الطبية في كوبا أمريكا

تحدث مارتين لاسارتي المدير الفني لمنتخب تشيلي عن خرق لاعبيه للفقاعة الطبية ببطولة كوبا أمريكا.

وأعلن الاتحاد التشيلي معاقبة بعض اللاعبين الذين سمحوا لمصفف شعر بالدخول لمعسكر الفريق بالبطولة التي تحتضنها البرازيل.

وقال لاسارتي في مؤتمر صحفي: "كان من الممكن حل هذه المشكلة بذكاء أكبر. سيكون هناك غرامات على اللاعبين. باختصار".

وأضاف في رسالة للاعبيه "علينا أن نتعلم مما حدث، ضع في اعتبارك أننا في مرحلة صعبة على الجميع ويجب أن نكون قدوة".

وعندما سئل عن حالات أخرى من عدم الانضباط ظهرت في معسكر بلاده، رد قائلا "الوضع الوحيد هو الذي أشرنا إليه".

وأردف مدرب الأهلي السابق "ما حدث في أزمة دخول مصفف الشعر للمعسكر أزعجني بدرجة كافية".

وأكمل "أنا مدرب، لم أحصل درجة الماجستير في الطب حتى أتحدث عن خرق الفقاعة الطبية، لقد تم ارتكاب خطأ وعلينا تخطي ذلك".

ويستعد المنتخب التشيلي لملاقاة أوروجواي في كوبا أمريكا يوم الإثنين.

مباراة سيغيب عنها نجم تشيلي أليكسيس سانشيز الذي يواصل التعافي من الإصابة.