نيران صديقة

استفادت بيرو من هدف ذاتي لتحقق أول فوز في كوبا أمريكا 2021 بإسقاط كولومبيا بنتيجة 2-1 صباح الإثنين في ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو بالبرازيل.

وسقطت كولومبيا لأول مرة في البطولة ليتوقف رصيدها عند 4 نقاط وتحتل وصافة ترتيب المجموعة الثانية خلف البرازيل صاحبة الـ6 نقاط.

بينما بيرو ارتقت للمركز الثالث بعدما جمعت أول 3 نقاط في البطولة القارية.

وتقدم سيرخيو بينيا لبيرو في الدقيقة 17 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء قبل أن تعادل كولومبيا النتيجة بواسطة ميجيل بورخا في الدقيقة 53 عن طريقة ركلة جزاء.

واستمرت المباراة متكافئة إلى حد كبير مع أفضلية طفيفة للكولومبيين.

لكن النيران الصديقة المتمثلة في المدافع ياري مينا منحت بيرو التقدم مرة أخرى بعدما لمس اللاعب الكرة قبل أن تتخطى خط مرماه في الدقيقة 64.

وستلعب بيرو ضد الإكوادور يوم الأربعاء بينما ستلعب كولومبيا آخر مبارياتها في الدور الأول صباح الخميس أمام البرازيل منظمة البطولة.

وفي الجولة الأخيرة يوم الأحد ستلعب بيرو ضد فنزويلا.

ويتأهل 4 فرق، من 5 في المجموعة، إلى الدور ربع النهائي.