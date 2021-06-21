مؤتمر مدرب بيراميدز: مباراة الرجاء كانت متعادلة في كل شيء

يرى رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز أن مباراة فريقه أمام الرجاء المغربي كانت متعادلة في كل شيء.

وتعادل بيراميدز مع الرجاء سلبيا في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية في ملعب الدفاع الجوي.

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كان هناك تعادل في المستوى والأداء والفرص لم تتح بالشكل الكبير للفريقين واللعب كان مغلقا وكل فريق ينتظر خطأ الآخر والمباراة خرجت تعادل في كل شيء".

وأكمل "أنهينا 90 دقيقة في القاهرة وتذكرة الصعود ستكون من مباراة العودة في المغرب".

وأكمل "هناك بعض النقاط الإيجابية للفريق في المباراة ونحتاج إلى تحسين البعض الآخر".

وواصل "مشاركة الشناوي في اللقاء بدلا من شريف إكرامي ليس لها علاقة بمستوى الأخير، فقد قدم مباراة قوية أمام سموحة في الدوري، وأنقذ أكثر من فرصة، أنا المدير الفني وامتلك الحق في إشراك أي لاعب أساسيا أو بديلا، وأحاول أن أصيب بشكل جيد في تغييراتي".

وعن تصريحات لسعد الشابي المدير الفني للرجاء أتم حديثه قائلا: "نحترم كل الأندية وجميع المدربين، وفي آخر مؤتمر صحفي في مباراة دور المجموعات، كان المدرب المساعد حاضرا وليس المدير الفني، ولو غضب مني فأنا أعتذر له، لأنني كنت أركز في المباراة، هذا ليس شيء مهم جدا لنعلق عليه".