مرجان يشرح لـ في الجول: تفاصيل حضور الجمهور لمباراة الأهلي والترجي

الأحد، 20 يونيو 2021 - 23:09

كتب : أحمد الخولي

جماهير الأهلي - الأهلي - صن داونز

كشف محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة (استادات القابضة) شروط حضور جمهور الأهلي لمباراة الترجي.

ويلعب الأهلي ضد الترجي يوم السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة بملعب الأهلي we السلام.

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وقال مرجان لـFilGoal.com: "ننتظر موافقة جميع الجهات المعنية والرسمية وإبلاغ النادي الأهلي بشكل رسمي لنا بالحضور والأعداد وبعدها سنطرح التذاكر للبيع عبر تطبيق تذكرتي".

وأضاف "لن يُسمح لأى مشجع دخول الملعب إلا وفق الإجراءات الاحترازية لوزارة الصحة ومنها الشهادة الخاصة بإثبات التطعيم ضد كورونا أو تحليل PCR قبل المباراة بـ48 ساعة".

وأكمل "بعد الدخول سيتم إلزام الحاضرين بالتباعد الاجتماعي وسيكون هناك مسافات ومقاعد فارغة بين المتفرجين وأيضا إلزامية ارتداء الكمامة ".

وأتم تصريحاته "الملعب جاهز وعلى أكمل وجه من أجل استقبال المباراة والجمهور في حالة السماح له بالتواجد وفق الاجراءات الامنية والصحية المعمول بها في الدولة المصرية".

وفاز الأهلي على الترجي في مباراة الذهاب في رادس بهدف دون رد سجله محمد شريف.

وطالب الأهلي الجهات الأمنية والحكومية بحضور الجمهور لمباراة الترجي بعدد يبلغ 20 ألف من مشجعي الفريق الأحمر.

الأهلي الترجي محمد مرجان
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