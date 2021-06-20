الحسم في الدار البيضاء.. بيراميدز يتعادل مع الرجاء

بعد تعادل سلبي في القاهرة بين بيراميدز والرجاء، سيكون الحسم في الدار البيضاء مع بداية جديدة بين الفريقين في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

تعادل بيراميدز مع الرجاء البيضاوي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وستكون مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأحد المقبل 27 يونيو في الدار البيضاء، إذ سيجتاج بيراميدز للفوز أو التعادل بنتيجة إيجابية للتأهل للنهائي.

التشكيل

رودولفو أروابارينا بدأ بـ إبراهيم عادل كمهاجم صريح، فيما يلعب تحته رمضان صبحي، وعبد الله السعيد، وإبراهيم عادل.

وحرس أحمد الشناوي المرمى على حساب شريف إكرامي الذي تواجد على مقاعد البدلاء.

أحمد الشناوي يحرس مرمى بيراميدز.. ورمضان صبحي وعبدالله السعيد وتراوري يقودون الهجوم أمام الرجاء🔥#في_إفريقيا pic.twitter.com/f5HWrabC0a — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 20, 2021

في المقابل بدأ لسعد الشابي بـ بن مالانجو وسفيان رحيمي في الهجوم.

وصف المباراة

سفيان رحيمي بدأ الخطورة في الدقيقة العاشرة وتصويبة قوية، لكن أحمد الشناوي تصدى لها ببراعة.

الرجاء استمر في الضغط، وكانت أخطر الفرص في الدقيقة الـ24 بعد انفراد تام من سفيان رحيمي، لكن الشناوي تألق وتصدى لها إلى ركنية.

وكان رد بيراميدز في الدقيقة الـ38 بعد انطلاقة من محمد حمدي وعرضية أرضية، قابلها إبراهيم عادل بتصويبة أنقذها الدفاع.

الرجاء هدد مجددا في الدقيقة الـ41 بخلفية مزدوجة من بن مالانجو، لكن بعيدة عن المرمى.

ورد بيراميددز في الدقيقة الـ43 بخلفية مودوجة أيضا لـ إبراهيم عادل، لكن بعيدة عن المرمى، لينتهي الشوط الأول سلبيا.

الشوط الثاني

الرجاء أجرى أولى تبديلاته في الدقيقة الـ60 بدخول عبد الإله الحفيظي، ومحسن متولي بدلا من محمود بن حليب، وفابريس نجوما.

ورد أروابارينا بدخول علي جبر بدلا من أسامة جلال في الدقيقة الـ63.

علي جبر نفسه أنقذ بيراميدز من هدف محقق في الدقيقة الـ67. الشناوي فشل في الإمساك بالكرة ليتابعها سفيان رحيمي بالمرمى، لكن علي جبر أنقذها من على الخط.

على الفور تدخل أروابارينا ودفع بـ محمود وادي ومحمد فاروق بدلا من إبراهيم عادل، وإريك تراوري في الدقيقة الـ70.

وكانت ثالث تبديلات الرجاء في الدقيقة الـ80 بدخول محمد زريدا بدلا من عمر العرجون.

وكاد بيراميدز يسجل هدف الفوز في الدقيقة الـ85. انطلاقة رائعة جدا من رمضان صبحي وراوغ مدافعي الرجاء، ثم مرر الكرة إلى عبد الله السعيد الذي سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع الرجاء استبسل أمامه، ليمنع الهدف المحقق.

آخر تبديلات بيراميدز كانت في الدقيقة الـ87 بدخول أحمد توفيق بدلا من عمر جابر.