الكونفدرالية – شبيبة القبائل يقترب من النهائي بعد الفوز على القطن

الأحد، 20 يونيو 2021 - 21:08

كتب : عبد الرحمن فوزي

من اعتراضات لاعبي شبيبة القبائل أمام الرجاء

اقت شبيبة القبائل من بلوغ نهائي الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على القطن في الكاميرون.

وفاز شبيبة القبائل على القطن الكاميروني بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور نصف النهائي من الكونفدرالية الإفريقية، والتي أقيمت على ملعب أومني سبورت أديجا في الكاميرون.

وسجل هدفا شبيبة القبائل أحمد كيروم وبيري إيتامي لاعب القطن الذي سجل في مرماه، بينما سجل هدف القطن الوحيد لامبيرت أريانا.

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وقاد المباراة الحكم المصري أمين عمر، والذي قام بإلغاء هدف لشبيبة القبائل بعد الرجوع لتقنية الفيديو، لوجود حالة تسلل.

تقدم أريانا للقطن في الدقيقة الـ 29 برأسية بعد عرضية داخل منطقة الجزاء من سيبيري سانو.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول نجح كيروم في تسجيل هدف التعادل للشبيبة، بعدما خرج حارس مرمى القطن بشكل خاطيء لتسقط الكرة أمام أحمد أيت عبد السلام الذي مررها ليكيروم ليسدد الكرة في الشباك الخاوية.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة 62 انفرد رضا بن سايح بالمرمى ومرر كرة عرضية، لم يتمكن إيتامي من التعامل معها وأسكنها في مرمى فريقه.

وتقام مباراة الإياب يوم الأحد 27 يونيو على ملعب 5 يوليو في الجزائر.

ويحتاج القطن للفوز بهدفين مقابل لا شيء للتأهل إلى المباراة النهائية، بينما يكفي شبيبة القبائل التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بهدف مقابل لا شيء لحسم تأهله.

ويلتقي المتأهل من المباراة مع الفائز من مباراة بيراميدز والرجاء المغربي في المباراة النهائية.

الكونفدرالية الإفريقية شبيبة القبائل القطن الكاميروني
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