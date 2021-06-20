الزمالك يعلن التوصل لتصالح بين إمام عاشور وغزل المحلة

الأحد، 20 يونيو 2021 - 21:01

كتب : إبراهيم رمضان

إمام عاشور يحتفل مع لاعبي الزمالك للشباب بعد مباراة الأهلي

أعلن نادي الزمالك التوصل لتصالح بين غزل المحلة وإمام عاشور لاعب الفريق بشكل رسمي.

ودفع نادي الزمالك مبلغ 500 ألف جنيه لغزل المحلة، على أن يخصمهم من مستحقات اللاعب فيما بعد.

وتوصلت الشئون القانونية بنادي الزمالك إلى تسوية للتصالح بين إمام عاشور واللاعب بشكل رسمي.

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كان نادي غزل المحلة قد حصل على حكم غيابي ضد إمام عاشور للحصول على 500 ألف جنيه من اللاعب ضمن صفقة انتقاله من المحلة إلى الزمالك.

كان FilGoal.com قد انفرد قبل أيام بتوصل الزمالك لمخالصة بين المحلة وإمام عاشور، على أن يتم التوقيع الرسمي يوم الأحد. (طالع التفاصيل)

وانضم إمام عاشور من غزل المحلة إلى الزمالك قبل بداية الموسم الماضي.

صاحب الـ23 عاما شارك هذا الموسم في 18 مباراة رفقة الزمالك. سجل فيهم 4 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

في الدوري الزمالك إمام عاشور غزل المحلة
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