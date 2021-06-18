خبر في الجول – الزمالك ينهي قضية إمام عاشور مع غزل المحلة

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 20:45

كتب : إبراهيم رمضان

إمام عاشور مع الزمالك أمام الجونة

نجح نادي الزمالك في إنهاء قضية إمام عاشور لاعب الفريق مع غزل المحلة وتسوية الأمر بعيدا عن سلك القضاء.

وعلم FilGoal.com بإن نادي الزمالك أبلغ إمام عاشور بالفعل بإنهاء قضيته مع غزل المحلة، واتفاق الناديين على تسوية الأمر ودفع المبلغ المستحق للنادي عن اللاعب، على أن يتم خصم المبلغ من مستحقات اللاعب من قبل الزمالك داخليا.

وسيجتمع مسؤولي الزمالك مع غزل المحلة يوم الأحد المقبل لتوقيع المخالصات رسميا، والتنازل عن القضية.

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كان غزل المحلة قد حصل على حكم ضد إمام عاشور بسبب عدم سداد مبلغ مالي وقع على تعهد على نفسه بدفعه للنادي، ضمن صفقة انتقاله إلى الزمالك.

وانضم إمام عاشور من غزل المحلة إلى الزمالك قبل بداية الموسم الماضي.

صاحب الـ23 عاما شارك هذا الموسم في 18 مباراة رفقة الزمالك. سجل فيهم 4 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

في الدوري الزمالك إمام عاشور
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