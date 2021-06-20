المحمدي لـ في الجول: موسيماني واقعي.. والأهلي قادر على تخطي أي منافس في طريق اللقب الإفريقي

أشاد أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي السابق ومنتخب مصر بالمستوى الذي قدمه الأهلي أمام الترجي التونسي والفوز الذي حققه الفريق الأحمر في ملعب رادس.

وفاز الأهلي على الترجي بهدف دون رد سجله محمد شريف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المحمدي لـFilGoal.com:" أوجه التحية لجميع لاعبي الأهلي بلا استثناء لأنهم قدموا مباراة كبيرة واستحقوا الانتصار عن جدارة على حساب فريق قوي وخصم عنيد للغاية".

وأضاف "تسجيل الأهلي لهدف خارج الأرض يعطي الفريق ميزة مهمة في مباراة العودة بالقاهرة، والفريق الأحمر قطع خطوة كبيرة نحو التأهل لكنه حتى الآن لم يتأهل".

وأكمل "يحسب للاعبي الأهلي عدم تشتت تركيزهم على الرغم من الأحداث التي سبقت بداية المباراة، وبعد الاشتباكات بين الأمن وجمهور الترجي وإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع".

وواصل "الأهلي لعب بتركيز وفرض أسلوبه على الترجي وسيطر تماما على مجريات اللقاء وحقق انتصار مستحق".

وانتقل للإشادة ببيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائلا: "بيتسو من نوعية المدربين الذين يعرفون جيدا كيفية الفوز بالبطولات ورغم الانتقادات التي يتعرض لها لكن رده دائما يكون في الملعب ويسير حتى الآن بنجاح مع الأهلي لأنه مدرب واقعي وهذا ما يريده الفريق الأحمر في الوقت الحالي".

وأفصح المحمدي "أنا أهلاوي منذ الصغر وأتابع كل مباريات الأهلي وسعيد بالفوز الذي حققه الفريق على الترجي وأتمنى أن تكتمل مسيرة الفريق الناجحة في البطولة بالتتويج باللقب العاشر إن شاء الله".

وعن محمد شريف قال: "شريف لاعب مميز وينتظره مستقبل كبير ويمكنه الاحتراف بسهولة في الدوري الإنجليزي، وهو يذكرني بعماد متعب".

ووجه رسالة إلى لاعبي الأهلي قائلا: "الشوط الأول في رادس انتهى ويتبقى شوط ثاني في القاهرة ويجب الخروج منه بشباك نظيفة حتى يتأهل الأهلي للنهائي ويقترب من التتويج باللقب".

وأتم تصريحاته "الأهلي قادر على تخطي أي منافس في النهائي لكني أتمنى أن يكون كايزر تشيفز خصم الفريق الأحمر في النهائي لتجنب مواجهة عربية جديدة".