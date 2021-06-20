انتهى نصف نهائي الكونفدرالية - بيراميدز (0)-(0) الرجاء.. التعادل سيد الموقف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقمة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية بين بيراميدز والرجاء المغربي.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق. 85 انطلاقة رائعة من رمضان صبحي وتمريرة إلى السيعد الذي سدد لكن الدفاع استبسل أمامه.

ق. 68 محمود وادي ومحمد فاروق يشاركان بدلا من إريك تراوري وإبراهيم عادل.

ق. 66 علي جبر ينقذ من على الخط. الشناوي فشل في الإمساك بالكرة ليتابعها سفيان رحيمي بالمرمى، لكن علي جبر أنقذها من على الخط.

ق. 62 تبديل أول بدخول علي جبر بدلا من أسامة جلال.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 خلفية مزدوجة من إبراهيم عادل لكن أيضا بعيدة عن المرمى.

ق. 42 خلفية مزدوجة من بن مالانجو لكن بعيدة عن المرمى.

ق. 38 انطلاقة من محمد حمدي وعرضية أرضية، قابلها إبراهيم عادل بتصويبة أنقذها الدفاع.

ق. 23 انطلاقة رائعة للرجاء وسفيان رحيمي ينفرد ويسدد لكن أحمد الشناوي يتألق أمامه.

ق. 10 تصويبة أولى من سفيان رحيمي وأحمد الشناوي يبعدها.

بداية المباراة