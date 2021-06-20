الونش بعد التجديد: شكرا لجماهير الزمالك.. وأرغب في حصد المزيد من البطولات

عبر محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك عن سعادته بعد تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وأعلن الزمالك عن تجديد التعاقد مع الونش حتى عام 2025.

وقال الونش في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "أشكر جماهير الزمالك على دعمهم لي وحبهم ومساندتهم في الفترة الأخيرة".

وشدد "أتطلع لتحقيق المزيد من البطولات مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

تجديد الونش قطع الطريق على العروض التي تلقاها مؤخرا من فرق سعودية، وليؤكد استمراره مع الزمالك.

كان FilGoal.com قد كشف قبل أيام بأن الزمالك أغلق ملف التفريط في الونش، وبدأ إجراءات التجديد للاعب. (طالع التفاصيل)

الونش انضم لنادي الزمالك عام 2016 قادما من صفوف طلائع الجيش.

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 29 مباراة رفقة الزمالك بمختلف البطولات، وبمجموع دقائق 2،462 دقيقة. سجل فيهم هدفين.

وأصبح الونش مؤخرا أحد أعمدة منتخب مصر الأساسية أيضا، إذ شارك في 4 مباريات دولية بشكل أساسي رفقة حسام البدري مدرب المنتخب الجديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات ربع نهائي كأس مصر.