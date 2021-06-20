تشكيل بيراميدز - الشناوي في حراسة المرمى.. والسعيد ورمضان يقودان الهجوم أمام الرجاء

أعلن رودلفو أروابارينا التشكيل الأساسي لفريق بيراميدز أمام الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويعود أحمد الشناوي إلى حراسة مرمى بيراميدز بينما يجلس شريف إكرامي على مقاعد البدلاء.

ويستضيف بيراميدز فريق الرجاء المغربي على استاد الدفاع الجوي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي

الوسط: عمر جابر - نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

الهجوم: إريك تراوري

وكان شبيبة القبائل الجزائري قد فاز خارج ملعبه أمام القطن الكاميروني بهدفين مقابل هدف واحد ليضع قدما نحو النهائي.