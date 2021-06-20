الزمالك يعلن تجديد عقد الونش

أعلن نادي الزمالك تجديد عقد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق رسميا.

وكشف نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي، عن تجديد عقد مدافع الفريق حتى عام 2025 بشكل رسمي.

تجديد الونش قطع الطريق على العروض التي تلقاها مؤخرا من فرق سعودية، وليؤكد استمراره مع الزمالك.

كان FilGoal.com قد كشف قبل أيام بأن الزمالك أغلق ملف التفريط في الونش، وبدأ إجراءات التجديد للاعب. (طالع التفاصيل)

الونش انضم لنادي الزمالك عام 2016 قادما من صفوف طلائع الجيش.

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 29 مباراة رفقة الزمالك بمختلف البطولات، وبمجموع دقائق 2،462 دقيقة. سجل فيهم هدفين.

وأصبح الونش مؤخرا أحد أعمدة منتخب مصر الأساسية أيضا، إذ شارك في 4 مباريات دولية بشكل أساسي رفقة حسام البدري مدرب المنتخب الجديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات ربع نهائي كأس مصر.