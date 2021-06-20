أسامة عرابي لـ في الجول: الأهلي كان مميزا بدنيا.. وحذاري من مفاجأة غير سارة

أشاد أسامة عرابي قائد الأهلي السابق بأداء الفريق ضد مضيفه الترجي يوم السبت في لقاء حسمه بهدف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحذر لاعب وسط مصر السابق من الاعتماد على نتيجة لقاء الذهاب حين يستضيف الأهلي مباراة الإياب يوم السبت المقبل في القاهرة.

وقال عرابي لـFilGoal.com:"الفريق قدم مباراة كبيرة وسط أجواء غير طبيعية، الجهاز الفني نجح في تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب. حصول اللاعبين على راحة 6 أيام ساهم في عملية الاستشفاء بشكل جيد، كانوا على قدر المسؤولية وعادوا من فترة الراحة بمستوى مميز بدنيا وفنيا ومعنويا".

وواصل "الأهلي تميز بالهدوء والاستحواذ، ومع ظهور اللاعبين في حالة مميزة خاصة محمد الشناوي وأليو ديانج ومحمد شريف وأكرم توفيق، كانت الأمور أفضل كثيرًا".

video:1

وأضاف "(المدرب بيتسو) موسيماني أدار المباراة بذكاء، وجود 3 لاعبين في الارتكاز أدى إلى ربط الخطوط بشكل أقوى وأسرع، أشكر اللاعبين على المجهود الكبير والتركيز الشديد".

وأردف "مباراة العودة يجب أن يدخلها الفريق بشكل هجومي قوي وعدم الارتكان إلى نتيجة الذهاب، أحذر من مفاجأة غير سارة لو حدث ذلك، رغم أني لا أتوقعه. لابد من جرأة هجومية في لقاء القاهرة. إذا كان (محمد مجدي) أفشة جاهزا يجب الدفع به، جاهزيته تتطلب تغيير الخطة لأنه لاعب غير عادي".

ويستضيف الأهلي فريق الترجي يوم السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام بعدما حقق أسبقية طيبة بالفوز في تونس بهدف في لقاء الذهاب.

وإذا عبر الأهلي للنهائي سيواجه كايزر تشيفز أو الوداد.

وخسر الأخير في ملعبه أمام كايزر تشيفز بهدف يوم السبت في ذهاب الدور نصف النهائي.