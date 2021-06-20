طبيب الأهلي يكشف موعد انتظام محمد هاني ومحمود متولي في المران الجماعي

الأحد، 20 يونيو 2021 - 12:29

كتب : FilGoal

محمد هاني - الأهلي - صنداونز

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي، أن محمد هاني ظهير الفريق الأيمن ومحمود متولي قلب دفاعه، سينتظمان في المران الجماعي للفريق يوم الثلاثاء.

محمد هاني

النادي : الأهلي

محمود متولي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال أبو عبلة للموقع الرسمي للأهلي: "هاني أدى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، وسينتظم في المران يوم الثلاثاء مع عودة الفريق من الراحة السلبية".

وكان هاني قد تعرض لتمزق في العضلة الأمامية خلال مباراة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي الذي توج به الأهلي في قطر الشهر الماضي.

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وكذلك، أوضح أبو عبلة أن متولي الذي أصيب بشد خفيف في العضلة الخلفية، سيعود للمران بعد انتهاء الراحة السلبية يوم الثلاثاء.

ويستضيف الأهلي فريق الترجي يوم السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام بعدما حقق أسبقية طيبة بالفوز في تونس بهدف في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وإذا عبر الأهلي للنهائي سيواجه كايزر تشيفز أو الوداد.

وخسر الأخير في ملعبه أمام كايزر تشيفز بهدف يوم السبت في ذهاب الدور نصف النهائي.

محمد هاني محمود متولي الأهلي
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