رغم الخسارة بملعبه.. مدرب الوداد: قادرون على التأهل لنهائي دوري الأبطال

الأحد، 20 يونيو 2021 - 12:04

كتب : FilGoal

سمير نوركوفيتش - كايزر تشيفز - الوداد - دوري أبطال إفريقيا

لم يفقد فوزي البنزرتي المدير الفني للوداد المغربي أمله في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا رعم خسارة لقاء الذهاب بملعبه.

كايزر تشيفز الجنوب إفريقي تفوق بهدف دون رد على الوداد المغربي في ملعب محمد الخامسفي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال البنزرتي في تصريحات نشرها موقع البطولة المغربي: "لازالت هناك مباراة الإياب ونحن قادرون على التأهل إلى النهائي".

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وأضاف "ليس لدي أي تعليق على ما حدث في المباراة. سيطرنا منذ البداية حتى النهاية. الفريق الجنوب أفريقي لم يقم بأي هجمة ضد الوداد".

وأتم "لا أعرف إن كان هناك تسلل أم لا في هدف كايزر تشيفز، لكن الذي أعرفه أن تقنية حكم الفيديو في إفريقيا دائما ضد الوداد".

مباراة الإياب تقام في جنوب إفريقيا الأسبوع المقبل.

الفائز من هذه المواجهة سيلعب نهائي البطولة ضد الفائز من صدام الأهلي والترجي.

الأهلي أسقط منافسه التونسي بهدف بلقاء الذهاب في رادس.

ويستضيف الأهلي فريق الترجي يوم السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام بعدما حقق أسبقية بالفوز في تونس بهدف في لقاء الذهاب.

الوداد كايزر تشيفز دوري أبطال إفريقيا
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