موسيماني: تاريخ لقاءات الأهلي والترجي يؤكد أن التأهل لم يُحسم بعد
الأحد، 20 يونيو 2021 - 11:44
كتب : حسام نور الدين
شدد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي أن فريقه لم يتأهل بعد لنهائي دوري أبطال إفريقيا رغم الفوز بهدف على مضيفه الترجي يوم السبت في ذهاب الدور نصف النهائي.
وقال الجنوب إفريقي في تصريحات أبرزها موقع ناديه:"تاريخ مواجهات الأهلي والترجي يؤكد أن الفوز بهدف في المباراة الأولي أيا كان ملعبها لا يعني التأهل للفائز، والحسم سيكون في القاهرة، وهذا ما أكد عليه محمود الخطيب رئيس النادي في حديثه للاعبين بعد المباراة أثناء تهنئتهم".
وأضاف "سنظل نحترم الترجي ومدربه لأنه فريق ومنافس كبير لنا داخل القارة. لا أبحث الآن سوى عن التأهل، ولا أفكر في أمجاد شخصية، بل في مصلحة الفريق واسم الأهلي، وعلامته وقيمته وسط القارة التي يجب أن نحافظ عليها من خلال السعي الدائم لتحقيق المزيد من البطولات".
وأتم "نستعد بقوة للشوط الثاني أمام الترجي في القاهرة، أتمنى حضور جمهور النادي للمباراة، أتشوق لرويتهم خلف الفريق".
ويستضيف الأهلي فريق الترجي يوم السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام بعدما حقق أسبقية طيبة بالفوز في تونس بهدف في لقاء الذهاب.
وإذا عبر الأهلي للنهائي سيواجه كايزر تشيفز أو الوداد.
وخسر الأخير في ملعبه أمام كايزر تشيفز بهدف يوم السبت في ذهاب الدور نصف النهائي.