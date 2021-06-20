موسيماني: تاريخ لقاءات الأهلي والترجي يؤكد أن التأهل لم يُحسم بعد

شدد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي أن فريقه لم يتأهل بعد لنهائي دوري أبطال إفريقيا رغم الفوز بهدف على مضيفه الترجي يوم السبت في ذهاب الدور نصف النهائي.

وقال الجنوب إفريقي في تصريحات أبرزها موقع ناديه:"تاريخ مواجهات الأهلي والترجي يؤكد أن الفوز بهدف في المباراة الأولي أيا كان ملعبها لا يعني التأهل للفائز، والحسم سيكون في القاهرة، وهذا ما أكد عليه محمود الخطيب رئيس النادي في حديثه للاعبين بعد المباراة أثناء تهنئتهم".

وأضاف "سنظل نحترم الترجي ومدربه لأنه فريق ومنافس كبير لنا داخل القارة. لا أبحث الآن سوى عن التأهل، ولا أفكر في أمجاد شخصية، بل في مصلحة الفريق واسم الأهلي، وعلامته وقيمته وسط القارة التي يجب أن نحافظ عليها من خلال السعي الدائم لتحقيق المزيد من البطولات".

وأتم "نستعد بقوة للشوط الثاني أمام الترجي في القاهرة، أتمنى حضور جمهور النادي للمباراة، أتشوق لرويتهم خلف الفريق".

ويستضيف الأهلي فريق الترجي يوم السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام بعدما حقق أسبقية طيبة بالفوز في تونس بهدف في لقاء الذهاب.

وإذا عبر الأهلي للنهائي سيواجه كايزر تشيفز أو الوداد.

وخسر الأخير في ملعبه أمام كايزر تشيفز بهدف يوم السبت في ذهاب الدور نصف النهائي.