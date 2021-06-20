مكافأة إجادة للاعبي الأهلي.. وتأجيل التطعيم باللقاح المضاد لكورونا لما بعد لقاء الترجي

الأحد، 20 يونيو 2021 - 11:32

كتب : حسام نور الدين

كهربا - ياسر إبراهيم - علي لطفي - الترجي - الأهلي - دوري أبطال إفريقيا

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق بعد فوزهم على مضيفهم الترجي بهدف يوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي أن قرار عبد الحفيظ جاء بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي.

وسيستأنف لاعبو الفريق تدريباتهم يوم الثلاثاء استعدادا للقاء الإياب ضد الترجي يوم السبت المقبل.

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وصرح عبد الحفيظ أن الحظر الإعلامي مستمر على لاعبي الفريق لفرض مزيد من التركيز قبل إياب نصف نهائي الأبطال.

ومن جانبه، كشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أن أحمد رمضان "بيكهام" لاعب الفريق سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة 3 أيام في القاهرة في ظل إصابته في العضلة الضامة.

وسينضم للتدريبات يوم الثلاثاء الثنائي بدر بانون وأكرم توفيق الذي اشتكى من إجهاد خفيف في عضلة السمانة بعد لقاء الترجي يوم السبت.

وفي الطريق من تونس إلى القاهرة، خضع علي معلول ظهير الأهلي لجلسة استشفاء في الطائرة مدتها ساعة.

وأوضح أبو عبلة أن لاعبي الفريق سيحصلون على المصل المضاد لفيروس كورونا بعد مباراة الإياب ضد الترجي.

ووصلت بعثة الأهلي القاهرة صباح الأحد وسيعود اللاعبون للتدريبات يوم الثلاثاء.

ويستضيف الأهلي فريق الترجي يوم السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام بعدما حقق أسبقية طيبة بالفوز في تونس بهدف في لقاء الذهاب.

وإذا عبر الأهلي للنهائي سيواجه كايزر تشيفز أو الوداد.

وخسر الأخير في ملعبه أمام كايزر تشيفز بهدف يوم السبت في ذهاب الدور نصف النهائي.

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