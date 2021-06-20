موسيماني: كنا نفتقد هذه الأجواء في الملاعب

الأحد، 20 يونيو 2021 - 11:19

كتب : FilGoal

جماهير الترجي

لم يخف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إعجابه بالأجواء التي خلقتها جماهير الترجي أثناء لقاء الفريقين بدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على الترجي 1-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في رادس.

ونشر موسيماني صورا لجماهير الترجي أثناء اللقاء في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر وعلق عليها قائلا: "كنا نفتقد هذه الأجواء في الملاعب".

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وأضاف "كان الملعب الأولمبي رادس بتونس يحترق من جديد يوم السبت".

ويستضيف الأهلي فريق الترجي يوم السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام بعدما حقق أسبقية بالفوز في تونس بهدف في لقاء الذهاب.

وحضر جمهور كثير مباراة الذهاب يوم السبت في ملعب حمادي العقربي والتي شهدت شغبا وإطلاق الأمن للغاز المسيل للدموع.

وكان الترجي أعلن حصوله على موافقة بدخول 5 آلاف مشجع فقط للمواجهة.

وإذا عبر الأهلي للنهائي سيواجه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي أو الوداد المغربي.

وخسر الأخير في ملعبه أمام كايزر تشيفز بهدف يوم السبت في ذهاب الدور نصف النهائي.

الأهلي الترجي بيتسو موسيماني
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