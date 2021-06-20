ربيع ياسين لـ في الجول: الأهلي مرعب لأي فريق في إفريقيا.. ولكن التأهل للنهائي لم يُحسم بعد

يرى ربيع ياسين نجم الأهلي السابق والمدير الفني الحالي لبتروجت، أن الأحمر "مرعب" لأي فريق في إفريقيا في الوقت الحالي.

وفاز الأهلي على الترجي 1-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في رادس، ولكن ياسين أكد أن الأهلي لم يحسم تأهله للنهائي بعد.

وحلل ياسين المباراة لـ FilGoal.com قائلا: " الاهلي فاز في رادس بسبب التركيز الشديد والالتزام. الجاهزية المعنوية مع الجاهزية البدنية والفنية صنعوا معادلة منحت الفريق التفوق رغم الأحداث التي سبقت المباراة".

وأضاف: "شخصية الاهلي القوية والتقليدية كانت حاضرة في الملعب، وكان هناك تنظيما مثاليا في خطة اللعب والتشكيل وإدارة المباراة من جانب بيتسو موسيماني وكلها عوامل تضافرت لتؤدي الى نتيجة الفوز المهم".

وشدد "الاهلي لعب المباراة تحت شعار فني وهو عدم استقبال الأهداف كما إن الثلث الهجومي للفريق كان مميزا في الضغط وصناعة الخطورة واستغلال الفرص وهو أمر مهم جدا في الكرة. كل اللاعبين كانوا مميزين وفي حالتهم الرائعة، الاهلي مرعب لأي فريق في افريقيا".

ولكنه استدرك: "التأهل لم يحسم بعد، مباراة العودة تحتاج الى تركيز مضاعف والحسم المبكر مطلوب ويجب أن يلعب عليه الفريق".

وأكمل "موسيماني شاهد الترجي على أرض الواقع وبالتأكيد اكتشف نقاط قوته وضعفه وهو ما يتيح له التحضير المثالي للقاء العودة".

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وأتم "أعتقد أنه لن يحدث تغيير كبير في تشكيل العودة، ربما لاعب فقط واحد. خطة 4-3-3 مناسبة خارج ملعبك للتأمين ولكن في القاهرة الأفضل أن يلعب بطريقة 4-2-3-1، التشكيل الذي لعب المباراة والتغييرات هم الأفضل بالفعل وخبرات وشخصية الاهلي سوف تقوده نحو النجمة العاشرة".

ويستضيف الأهلي فريق الترجي يوم السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام بعدما حقق أسبقية بالفوز في تونس بهدف في لقاء الذهاب.

وحضر جمهور كثير مباراة الذهاب يوم السبت في ملعب حمادي العقربي والتي شهدت شغبا وإطلاق الأمن للغاز المسيل للدموع وكان الترجي أعلن حصوله على موافقة بدخول 5 آلاف مشجع فقط للمواجهة.

وإذا عبر الأهلي للنهائي سيواجه كايزر تشيفز أو الوداد.

وخسر الأخير في ملعبه أمام كايزر تشيفز بهدف يوم السبت في ذهاب الدور نصف النهائي.