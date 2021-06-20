القائم بأعمال المدير التنفيذي لـ الأهلي: طلبنا حضور 20 ألفا أمام الترجي

الأحد، 20 يونيو 2021 - 10:32

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الأهلي بهدف محمد شريف في مرمى الترجي

قال سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي للأهلي إن ناديه طلب من الجهات المعنية حضور 20 ألف مشجع لمباراة الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وصرح شلبي عبر قناة أون تايم سبورتس "اتخذنا كافة الإجراءات بشأن حضور الجمهور للمباراة".

وواصل "طلبنا حضور 20 ألفا".

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ويستضيف الأهلي فريق الترجي يوم السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام بعدما حقق أسبقية طيبة بالفوز في تونس بهدف في لقاء الذهاب.

وحضر جمهور كثير مباراة الذهاب يوم السبت في ملعب حمادي العقربي والتي شهدت شغبا وإطلاق الأمن للغاز المسيل للدموع وكان الترجي أعلن حصوله على موافقة بدخول 5 آلاف مشجع فقط للمواجهة.

وإذا عبر الأهلي للنهائي سيواجه كايزر تشيفز أو الوداد.

وخسر الأخير في ملعبه أمام كايزر تشيفز بهدف يوم السبت في ذهاب الدور نصف النهائي.

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