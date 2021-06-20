مواعيد مباريات الأحد 20 يونيو 2021.. حسم مجموعة في يورو 2020 وبيراميدز أمام تحد صعب
الأحد، 20 يونيو 2021 - 10:24
كتب : FilGoal
تُحسم اليوم الأحد المجموعة الأولى في يورو 2020، والتي ضمنت إيطاليا التأهل منها.
تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بمواجهتي سويسرا وتركيا، وإيطاليا وويلز، في نفس التوقيت، السادسة بتوقيت القاهرة.
وتتصدر إيطاليا المجموعة بـ 6 نقاط، وتليها ويلز بـ 4 نقاط، ثم سويسرا بنقطة وتركيا دون رصيد.
وفي إفريقيا، يخوض بيراميدز تحديا صعبا بمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية بملعب الدفاع الجوي، بالتاسعة مساء.
وقبلها، في السادسة مساء، يستضيف شبيبة القبائل الجزائري، القطن الكاميروني، في نصف النهائي الآخر للبطولة.