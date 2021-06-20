مواعيد مباريات الأحد 20 يونيو 2021.. حسم مجموعة في يورو 2020 وبيراميدز أمام تحد صعب

الأحد، 20 يونيو 2021 - 10:24

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو إيطاليا بهدف مانويل لوكاتيللي الثاني ضد سويسرا - يورو 2020

تُحسم اليوم الأحد المجموعة الأولى في يورو 2020، والتي ضمنت إيطاليا التأهل منها.

تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بمواجهتي سويسرا وتركيا، وإيطاليا وويلز، في نفس التوقيت، السادسة بتوقيت القاهرة.

وتتصدر إيطاليا المجموعة بـ 6 نقاط، وتليها ويلز بـ 4 نقاط، ثم سويسرا بنقطة وتركيا دون رصيد.

أخبار متعلقة
شطة: ما حدث قد يحرم الترجي من اللعب في تونس 10 مباريات رقم كٌسر سريعا.. كوزوفسكي يتخطى بيلنجهام كأصغر لاعب بتاريخ اليورو رودري: الكرة لا تريد الدخول للشباك.. ونشعر بالإحباط

وفي إفريقيا، يخوض بيراميدز تحديا صعبا بمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية بملعب الدفاع الجوي، بالتاسعة مساء.

وقبلها، في السادسة مساء، يستضيف شبيبة القبائل الجزائري، القطن الكاميروني، في نصف النهائي الآخر للبطولة.

طالع كل مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

مواعيد مباريات الأحد 20 يونيو 2021
نرشح لكم
أخر الأخبار
لم يودع فريق أبطال إفريقيا بعد فوزه ذهابا خارج ملعبه منذ أكثر من ربع قرن 17 دقيقة | تقرير في الجول
طبيب الأهلي يكشف موعد انتظام محمد هاني ومحمود متولي في المران الجماعي 26 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رغم الخسارة بملعبه.. مدرب الوداد: قادرون على التأهل لنهائي دوري الأبطال 51 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تليجراف: سيتي لن ينتظر حتى نهاية الانتقالات الصيفية لضم كين 55 دقيقة | ميركاتو
موسيماني: تاريخ لقاءات الأهلي والترجي يؤكد أن التأهل لم يُحسم بعد ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مكافأة إجادة للاعبي الأهلي.. وتأجيل التطعيم باللقاح المضاد لكورونا لما بعد لقاء الترجي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
موسيماني: كنا نفتقد هذه الأجواء في الملاعب ساعة | دوري أبطال إفريقيا
بيل ردا على مانشيني: لم أعرف أن ستوك كان بهذه القوة ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم
قد ينال إعجابك