شطة: ما حدث قد يحرم الترجي من اللعب في تونس 10 مباريات

الأحد، 20 يونيو 2021 - 10:18

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي

قال عبد المنعم مصطفى "شطة"، العضو السابق في اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ونجم الأهلي والسودان السابق، إن أحداث لقاء الترجي والأهلي يوم السبت قد تحرم الأول من اللعب في ميدانه.

وتأجل انطلاق المباراة، التي حسمها الأهلي بهدف في ملعب حمادي العقربي، لمدة ساعة بسبب شغب الجمهور وإطلاق الأمن للغاز المسيل للدموع.

وصرح شطة عبر قناة أون تايم سبورتس "لا توجد لجان في كاف الآن، تم حلها جميعا، من المفترض أن لجنة الانضباط هي التي تتخذ قرارا في مثل هذا الموقف".

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وأضاف "اللائحة واضحة، ما حدث يجعل الترجي يلعب خارج تونس من 4 إلى 10 مباريات على الأقل مع حرمانه من أنصاره، لأن الأمر تكرر كثيرا. اقتحام الجمهور للملعب أيضا يعد مخالفة صريحة".

واستمر "لابد من قرار صارم، على الأهلي اتخاذ موقف من خلال شكوى قوية. لابد من عقوبة وفقا للائحة وتقرير مراقب المباراة. أتمنى تغيير اللائحة وأن يُحرم الفريق من المشاركة في البطولة لمدة عام، لأن الأمر تكرر كثيرا".

ورغم الأجواء الصعبة تغلب على الأهلي على مضيفه بطل تونس بهدف محمد شريف ليحقق أسبقية ممتازة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي لقاء الإياب يوم السبت.

وإذا عبر للنهائي سيواجه كايزر تشيفز أو الوداد.

وخسر الأخير في ملعبه أمام كايزر تشيفز بهدف يوم السبت في ذهاب الدور نصف النهائي.

الأهلي الترجي دوري أبطال إفريقيا
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