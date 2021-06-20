هل اقترب التجديد؟ زيزو: أتمنى الاعتزال في الزمالك.. وانتظروا أخبار جيدة

الأحد، 20 يونيو 2021 - 00:11

كتب : إبراهيم رمضان

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف زيزو القاتل في المصري

ألمح أحمد سيد "زيزو" لاعب نادي الزمالك لاقتراب تجديده مع الفريق.

وقال زيزو في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "سعيد بوصولي إلى 100 مباراة مع الزمالك، وأتمنى الاستمرار والوصول إلى المباراة رقم 200 ثم 300".

وأضاف "أقول لجماهير الزمالك أن الأمور مبشرة خلال هذه الفترة، وستسمعون خبر جيد خلال الأيام المقبلة".

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جناح الزمالك أتم "نادي الزمالك له فضل كبير على شخصي، وأتمنى الاستمرار مع الفريق حتى الاعتزال".

كان أحمد سيد "زيزو" قد وصل إلى مباراته الـ100 مع الزمالك أمام أسوان. مباراة شهدت تسجيله هدفين، وفوز الزمالك بثلاثية.

زيزو انضم لنادي الزمالك منتصف الموسم قبل الماضي، قادما من موريرينسي البرتغالي.

صاحب الـ25 يرتبط بعقد مع الزمالك حتى نهاية الموسم المقبل 2021/2022.

وشارك زيزو هذا الموسم مع الزمالك في 31 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 5 أهداف وصنع 5 آخرين.

وتوج زيزو مع الزمالك بألقاب الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي حتى الآن.

في الدوري الزمالك أحمد سيد زيزو
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