الأهلي: في هذه الحالة كنا سنرفض لعب مباراة الترجي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن الحالة الوحيدة التي كانت ستدفع إدارة ناديه لاتخاذ القرار بعدم خوض مباراة الترجي.

وفاز الأهلي على الترجي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في ملعب رادس. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ عبر قناة صدى البلد: "الحالة الوحيدة التي كانت ستدفع الأهلي لعدم لعب مباراة الترجي هي عدم الحصول على تعهد كتابي بسلامة الفريق من قبل الاتحاد الإفريقي".

وأضاف "وهذا لم يحدث وحصلنا على تعهد من الاتحاد الإفريقي بضمان سلامة الفريق بالكامل".

وواصل "مع الاحترام للترجي والأمن التونسي ولكن المسؤول عن المباراة هو الاتحاد الإفريقي، ولذلك يجب أن نحصل منه على تعهد مكتوب بضمان سلامة الفريق لتجنب أي شيء يحدث بعد ذلك".

وأتم تصريحاته "من الأمور التي جعلتني أشعر بالسعادة عندما سألت اللاعبين هل أنتم قادرون على اللعب أم لا، وكانت الإجابة نعم سنلعب وسنفوز".

وتقام مباراة العودة في مصر يوم السبت المقبل بملعب الأهلي we السلام.