مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا

يرى معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي أن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب منه أمام الأهلي وأنه كان يتمنى أن يخرج بنتيجة أفضل.

وفاز الأهلي على الترجي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في ملعب رادس. (طالع التفاصيل)

وقال الشعباني عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "كنا نتمنى الخروج بنتيجة أفضل أمام الأهلي، والفريق الأحمر لم يسرق الانتصار منا".

وأضاف "الشوط الأول من مواجهة الأهلي انتهى في تونس ويتبقى الشوط الثاني في مصر".

وأتم "سنفعل كل ما لدينا في مباراة العودة ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا".

وتقام مباراة العودة في مصر يوم السبت المقبل بملعب الأهلي we السلام.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع المتأهل من كايزر تشيفز الجنوب إفريقي الذي فاز على الوداد المغربي في المغرب بهدف دون رد في الذهاب.