أرقام في الجول - أكرم توفيق يضع الهوني في جيبه

السبت، 19 يونيو 2021 - 22:23

كتب : إسلام أحمد

أكرم توفيق - الأهلي - الترجي - دوري أبطال إفريقيا

تألق أكرم توفيق اليوم السبت في مركز الظهير الأيمن أمام الترجي وأجهض محاولات الجبهة اليسرى في مباراة انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد بملعب رادس.

مباراة ثالثة الموسم الحالي خاضها أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن، الأولى أمام الإنتاج الحربي وصنع هدفين في الفوز بنتيجة 4-1.

وأمام سموحة خسر الأهلي 2-1 في الدوري، وفي أحد أهم مباريات الموسم لبطل إفريقيا شارك أكرم في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام.

أخبار متعلقة
موسيماني: الأهلي لا يقف على لاعب.. وهذا ما أثر علينا ضد الترجي عبد الحفيظ يتحدث عن "أوقات الأهلي الصعبة" قبل مواجهة الترجي في رادس حكايات حمراء.. الأهلي يهزم الترجي وأجواء ملعب "الغاز والنار" مصدر من كاف لـ في الجول: تأجيل انطلاق مباراة الترجي والأهلي 30 دقيقة

كما شارك كبديل في أكثر من مباراة كظهير أيمن، لكنه تفوق على نفسه في مواجهة اليوم ضد الليبي حمدو الهوني.

وفقا لتقييم موقع SofaScore كان أكرم ثالث أفضل لاعبي الأهلي بتقييم 7.5 بعد عمرو السولية وحمدي فتحي بـ 7.7، وبالتساوي مع القائد محمد الشناوي.

في المقابل حصد حمدو الهوني الذي شغل مركز الجناح الأيسر تقييم 5.8 وهو الأقل في المباراة بين لاعبي الفريقين.

وإليكم أبرز أرقام الثنائي

خلال 86 دقيقة شتت أكرم الكرة مرتين واستعادها في 6 مرات وتمت مراوغته مرة واحدة فقط.

في الصراعات الثنائية تفوق في 10 من أصل 13، وحصل على خطأين لصالحه.

كما بلغت دقة تمريراته إلى 78%، وصنع فرصة محققة للتسجيل أهدرها طاهر محمد طاهر بعد مرور 10 دقائق من بداية الشوط الثاني من كرة عرضية.

عرضية هي الوحيدة التي جاءت صحيحة من أصل 5.

هجوميا سدد كرة واحدة جاءت بعيدة عن الشباك، وراوغ الخصم مرتين من أصل 3 بشكل صحيح.

في المقابل حمدو الهوني لم يستطع سوى إكمال مراوغتين صحيحتين من أصل 5.

وتحصل على خطأ وحيد، وفاز في الصراعات الثنائية 4 مرات فقط من أصل 13.

والأهم أن أكرم تفوق عليه في المواجهات الثنائية بشكل مباشر وبسط سيطرته، ممهدا فوزا مهما للأهلي قبل لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

أكرم توفيق حمدو الهوني الترجي الأهلي في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا 13 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الاستحواذ لا يفيد.. نوركوفيتش يصعق الوداد في الدار البيضاء بـ دوري الأبطال 17 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ليفاندوفيسكي و10 آخرين 21 دقيقة | يورو 2020
جوسينس: لم أطلب قميص رونالدو هذه المرة 35 دقيقة | يورو 2020
أرقام في الجول - أكرم توفيق يضع الهوني في جيبه ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مصدر من كاف لـ في الجول: رصدنا مخالفات كثيرة من الترجي.. ونتوقع عقوبات مشددة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كأس العرب - السودان ينضم لمجموعة مصر والجزائر ساعة | الوطن العربي
موسيماني: الأهلي لا يقف على لاعب.. وهذا ما أثر علينا ضد الترجي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 3 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 4 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم
قد ينال إعجابك