أرقام في الجول - أكرم توفيق يضع الهوني في جيبه

تألق أكرم توفيق اليوم السبت في مركز الظهير الأيمن أمام الترجي وأجهض محاولات الجبهة اليسرى في مباراة انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد بملعب رادس.

مباراة ثالثة الموسم الحالي خاضها أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن، الأولى أمام الإنتاج الحربي وصنع هدفين في الفوز بنتيجة 4-1.

وأمام سموحة خسر الأهلي 2-1 في الدوري، وفي أحد أهم مباريات الموسم لبطل إفريقيا شارك أكرم في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام.

كما شارك كبديل في أكثر من مباراة كظهير أيمن، لكنه تفوق على نفسه في مواجهة اليوم ضد الليبي حمدو الهوني.

وفقا لتقييم موقع SofaScore كان أكرم ثالث أفضل لاعبي الأهلي بتقييم 7.5 بعد عمرو السولية وحمدي فتحي بـ 7.7، وبالتساوي مع القائد محمد الشناوي.

في المقابل حصد حمدو الهوني الذي شغل مركز الجناح الأيسر تقييم 5.8 وهو الأقل في المباراة بين لاعبي الفريقين.

وإليكم أبرز أرقام الثنائي

خلال 86 دقيقة شتت أكرم الكرة مرتين واستعادها في 6 مرات وتمت مراوغته مرة واحدة فقط.

في الصراعات الثنائية تفوق في 10 من أصل 13، وحصل على خطأين لصالحه.

كما بلغت دقة تمريراته إلى 78%، وصنع فرصة محققة للتسجيل أهدرها طاهر محمد طاهر بعد مرور 10 دقائق من بداية الشوط الثاني من كرة عرضية.

عرضية هي الوحيدة التي جاءت صحيحة من أصل 5.

هجوميا سدد كرة واحدة جاءت بعيدة عن الشباك، وراوغ الخصم مرتين من أصل 3 بشكل صحيح.

في المقابل حمدو الهوني لم يستطع سوى إكمال مراوغتين صحيحتين من أصل 5.

وتحصل على خطأ وحيد، وفاز في الصراعات الثنائية 4 مرات فقط من أصل 13.

والأهم أن أكرم تفوق عليه في المواجهات الثنائية بشكل مباشر وبسط سيطرته، ممهدا فوزا مهما للأهلي قبل لقاء الإياب الأسبوع المقبل.