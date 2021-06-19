مصدر من كاف لـ في الجول: رصدنا مخالفات كثيرة من الترجي.. ونتوقع عقوبات مشددة

رصد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مخالفات كثيرة من قبل جماهير الترجي ومنظمو مباراته أمام الأهلي.

وقال مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في تصريحات لـFilGoal.com: "رصدنا مخالفات كثيرة حدثت من الجماهير ومن منظمين المباراة. المراقب والحكم أبلغونا بما حدث قبل بداية المباراة وتأجيلها لساعة كان بموافقة جميع الأطراف بعد ما هدوء الأمور وضمان الأمن بالسيطرة على الموقف".

وأضاف "هناك مخالفات رصدناها في المباراة وسيضاف عليها أي شيء جديد ظهر في تقرير المراقب، ونتوقع أن تكون العقوبات كبيرة ومشددة على الترجي لأنه سبق تحذيره من لجنة الانضباط من قيام جماهيره بأي مخالفات أخرى".

وأتم "عودة الجماهير أمر جيد في ظل وباء كورونا، لكن لا نتمنى تكرار ما حدث من سوء في الأمور التنظيمية مثل مباراة اليوم".

كانت مباراة الترجي والأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قد تأجلت انطلاقتها لنصف ساعة بسبب اشتباكات نشبت بين جماهير الترجي وقوات الأمن التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع.























































وفاز الأهلي على الترجي بهدف مقابل لا شيء في ذهاب نصف النهائي.



































































ويقام الإياب في مصر يوم السبت المقبل على استاد الأهلي WE السلام.