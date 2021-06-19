مصدر من كاف لـ في الجول: رصدنا مخالفات كثيرة من الترجي.. ونتوقع عقوبات مشددة

السبت، 19 يونيو 2021 - 22:17

كتب : محمد عبد العظيم

جمهور الترجي في ملعب رادس قبل مواجهة الأهلي

رصد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مخالفات كثيرة من قبل جماهير الترجي ومنظمو مباراته أمام الأهلي.

وقال مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في تصريحات لـFilGoal.com: "رصدنا مخالفات كثيرة حدثت من الجماهير ومن منظمين المباراة. المراقب والحكم أبلغونا بما حدث قبل بداية المباراة وتأجيلها لساعة كان بموافقة جميع الأطراف بعد ما هدوء الأمور وضمان الأمن بالسيطرة على الموقف".

وأضاف "هناك مخالفات رصدناها في المباراة وسيضاف عليها أي شيء جديد ظهر في تقرير المراقب، ونتوقع أن تكون العقوبات كبيرة ومشددة على الترجي لأنه سبق تحذيره من لجنة الانضباط من قيام جماهيره بأي مخالفات أخرى".

أخبار متعلقة
موسيماني: الأهلي لا يقف على لاعب.. وهذا ما أثر علينا ضد الترجي عبد الحفيظ يتحدث عن "أوقات الأهلي الصعبة" قبل مواجهة الترجي في رادس حكايات حمراء.. الأهلي يهزم الترجي وأجواء ملعب "الغاز" مصدر من كاف لـ في الجول: تأجيل انطلاق مباراة الترجي والأهلي 30 دقيقة

وأتم "عودة الجماهير أمر جيد في ظل وباء كورونا، لكن لا نتمنى تكرار ما حدث من سوء في الأمور التنظيمية مثل مباراة اليوم".

كانت مباراة الترجي والأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قد تأجلت انطلاقتها لنصف ساعة بسبب اشتباكات نشبت بين جماهير الترجي وقوات الأمن التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع.

وفاز الأهلي على الترجي بهدف مقابل لا شيء في ذهاب نصف النهائي.

ويقام الإياب في مصر يوم السبت المقبل على استاد الأهلي WE السلام.

في إفريقيا الأهلي الترجي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أرقام في الجول - أكرم توفيق يضع الهوني في جيبه 9 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مصدر من كاف لـ في الجول: رصدنا مخالفات كثيرة من الترجي.. ونتوقع عقوبات مشددة 15 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كأس العرب - السودان ينضم لمجموعة مصر والجزائر 32 دقيقة | الوطن العربي
موسيماني: الأهلي لا يقف على لاعب.. وهذا ما أثر علينا ضد الترجي 34 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
عبد الحفيظ يتحدث عن "أوقات الأهلي الصعبة" قبل مواجهة الترجي 34 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
جوتا: من الصعب شرح ما حدث.. ويجب أن نلعب بكل قوتنا أمام فرنسا ساعة | يورو 2020
كاف يوافق على حضور الجماهير لمباراة بيراميدز والرجاء ساعة | الكونفدرالية
مباشر في إفريقيا - الوداد (0) (1) كايرز تشيفز.. محاولات المغاربة تتواصل ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 3 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 4 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم
قد ينال إعجابك