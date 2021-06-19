عبد الحفيظ يتحدث عن "أوقات الأهلي الصعبة" قبل مواجهة الترجي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي كواليس ما دار بينه وبين لاعبي فريقه قبل مواجهة الترجي وأثناء أحداث الشغب في ملعب رادس بين الجماهير التونسية وقوات الأمن هناك.

وفاز الأهلي على الترجي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في ملعب رادس. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي: "لعبنا 90 دقيقة أمام الترجي ويتبقى لنا 90 دقيقة أخرى في القاهرة ومباراة العوة ستكون أصعب بكثير".

وحكى قائلا: "قبل المباراة تحدثت مع اللاعبين وأخبرتهم أننا لا نمر بأي أزمة وسألتهم إذا كان أحدهم يشعر بالقلق أو الخوف ولا يريد أن يلعب ووقتها كنا سنتخذ قرارات مختلفة".

وأضاف "لكنهم أخبروني أن كل شيء على ما يرام ولذلك أكدت عليهم أن بمجرد نزولهم إلى الملعب سيكون كل شيء انتهى ويجب أن نقاتل ونحقق الانتصار".

وأفصح "كنا على اتصال دائم مع الخطيب وكان يجب أن نحصل على موافقات كتابية من الاتحاد الإفريقي وتعهدات بسلامة اللاعبين حتى نستطيع العودة له إذا حدث شيء لأن في النهاية الكاف هو المسؤول وليس أي طرف آخر".

واستمر في تصريحاته "التفاصيل الصغيرة هي التي تقود الفرق لحصد البطولات أو خسارتها، وكل اللاعبين أظهروا شخصيتهم الكبيرة ومثل هذه المباريات المهمة والحاسمة هي التي تصنع الأساطير".

وأكمل "كل المباريات التي فاز فيها الأهلي على الترجي في رادس كان هو الأفضل والذي يتحكم في المباراة بشكل أكبر".

وشدد "أحذر اللاعبين من صعوبة مباراة العودة ضد الترجي لأنها لن تكون سهلة تماما".

وأتم تصريحاته "إذا لعبنا مباراة العودة أمام الترجي بنفس شخصية الأهلي وبنفس الحذر من كرة القدم سنكون قادرون على التأهل للنهائي".