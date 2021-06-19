كاف يوافق على حضور الجماهير لمباراة بيراميدز والرجاء

السبت، 19 يونيو 2021 - 21:09

كتب : FilGoal

بيراميدز - إنيمبا

تلقى نادي بيراميدز موافقة رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على حضور 1000 مشجع لمباراته أمام الرجاء في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الرجاء ضيفا على بيراميدز في التاسعة مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في مباراة الذهاب على أن تجرى مواجهة الإياب يوم 27 يونيو الجاري على مركب محمد الخامس بكازبلانكا.

وربط كاف موافقته بشرط حصول بيراميدز على الموافقات الرسمية الحكومية وموافقة وزارة الشباب والرياضة كممثل للحكومة على حضور الجماهير للمباراة.

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كاف اشترط أيضا تعهد النادي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بمنتهى الحزم على الجماهير خلال اللقاء.

وتلقى نادي بيراميدز –حسب مركز النادي الإعلامي- طلبات تخطت أكثر من 4000 طلب من جانب العديد من الجهات والجماهير لحضور المباراة الهامة ودعم بيراميدز ممثل مصر الوحيد في كأس الكونفدرالية في مهمته نحو التتويج باللقب القاري.

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