انتهت في إفريقيا - الوداد (0) (1) كايرز تشيفز.. انتصار ثمين للضيوف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الوداد المغربي وكايرز تشيفز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

لمتابعة تشكيل الفريقين من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 77: ركلة ثابتة ينفذها أوناجم تمر أعلى من العارضة.

ق 70: كرة ثابتة للوداد يرتقى لها أشرف الداري قبل الحارس لكن رأسيته تمر فوق العارضة.

ق 60: تسديدة من مؤيد اللافي يبعدها الحارس برشاقة لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: تسديدة قوية من أيمن العلمود تمر أعلى من العارضة.

ق 45+1: مؤيد اللافي ينفذ ركلة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس ويحولها لركنية.

ق 34: جووووووول عرضية من نجابولو بلوم إلى سمير نوروكوفيتش الذي يودع الكرة في الشباك معلنا تقدم الفريق الجنوب إفريقي.

ق 31: ركلة ثابتة للوداد من على حدود منطقة الجزاء تنفذ لكن ترتطم بالحائط البشري.

ق 27: عرضية من محمد أوناجم يسددها مؤيد اللافي برأسه ويبعدها الحارس لركنية ببراعة.

بداية اللقاء