في الدرجة الثانية – الشرقية للدخان يقترب من الصعود للدوري الممتاز

السبت، 19 يونيو 2021 - 20:18

كتب : رضا السنباطي

الشرقية للدخان

أُقيمت اليوم السبت، مباريات الجولة 28 لمجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية.

واقترب نادي الشرقية للدخان من الصعود للدوري الممتاز بعد زيادة فارق النقاط بينه وبين الألومنيوم والمنيا إلى 4 نقاط قبل نهاية الدوري بجولتين.

وانتصر أسمنت أسيوط على الألومنيوم بهدفين مقابل هدف. سجل محمد عيد هدفي الأسمنت فيما سجل محمد الشربيني هدف الألومنيوم.

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ليرتفع رصيد الأسمنت للنقطة 29 ويتوقف رصيد الألومنيوم عند 51 نقطة في المركز الثاني.

وتعادل الشرقية للدخان مع المنيا بهدفين لكل فريق. سجل محمد الفيل هدفي الدخان وسجل للمنيا محمد سمارة وبرسوم محروس من ركلة جزاء ليرتفع رصيد الشرقية للدخان إلى 55 نقطة والمنيا إلى 51 نقطة.

وانتصر تليفونات بني سويف على طهطا بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيد التليفونات إلى 31 نقطة.

وانتصر كيما أسوان على الإعلاميين بهدفين دون مقابل ليرتفع رصيد كيما إلى 32 نقطة.

وانتصر قنا على ديروط بهدفين مقابل هدفف، سجل لقنا أحمد عبد الكريم وأمين ميدو وسجل لديروط إسلام عبد الراضي ليرتفع رصيد قنا إلى 34 نقطة.

وتعادل مركز شباب سمسطا مع شبان قنا سلبيا وبذات النتيجة سوهاج مع بني سويف كما تعادل بترول أسيوط مع الفيوم بهدف لكل فريق.

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